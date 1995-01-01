Примера. «Хетафе» и «Сельта» голов не забили, Смолов провел на поле 70 минут и получил карточку на скамейке

«Сельта» во втором матче подряд сыграла 0:0. Российский форвард Федор Смолов вышел в основе и провел на поле 70 минут. Уже уйдя на скамейку, он получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Команда из Виго лишь на очко идет выше зоны вылета. «Хетафе» занимает место в зоне Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Хетафе – Сельта – 0:0

Удаления: Арамбари, 82 (вторая ж.к.) – нет.

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