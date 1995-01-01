Примера. «Хетафе» и «Сельта» голов не забили, Смолов провел на поле 70 минут и получил карточку на скамейке

Смолов - Миранчуку - Леха, чемпионат Испании это просто космос, 4 удара в створ за 2 матча, 0 голов и 17 место. Это космос.
Матч Оренбурга и Тулы был куда интересней, чем этот испанский калл.
«Сельта» во втором матче подряд сыграла 0:0. Российский форвард Федор Смолов вышел в основе и провел на поле 70 минут. Уже уйдя на скамейку, он получил желтую карточку за неспортивное поведение.
Команда из Виго лишь на очко идет выше зоны вылета. «Хетафе» занимает место в зоне Лиги чемпионов.
Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур
Удаления: Арамбари, 82 (вторая ж.к.) – нет.