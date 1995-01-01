Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Примера. «Хетафе» и «Сельта» голов не забили, Смолов провел на поле 70 минут и получил карточку на скамейке

    «Сельта» во втором матче подряд сыграла 0:0. Российский форвард Федор Смолов вышел в основе и провел на поле 70 минут. Уже уйдя на скамейку, он получил желтую карточку за неспортивное поведение.

    Команда из Виго лишь на очко идет выше зоны вылета. «Хетафе» занимает место в зоне Лиги чемпионов.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Хетафе – Сельта – 0:0

    Удаления: Арамбари, 82 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9895

      KLIM777 37 минут назад

      Смолов - Миранчуку - Леха, чемпионат Испании это просто космос, 4 удара в створ за 2 матча, 0 голов и 17 место. Это космос.

      Матч Оренбурга и Тулы был куда интересней, чем этот испанский калл.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75078
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru