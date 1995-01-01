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    РПЛ. «Оренбург» победил «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

    В матче 21-го тура РПЛ «Оренбург» дома выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0.

    Оба гола в ворота туляков забил нападающий Джордже Деспотович.

    С 74-й минуты гостевая команда играла вдесятером после удаления Роберта Бауэра.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Оренбург – Арсенал – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деспотович, 13; 2:0 – Деспотович, 77.

    «Оренбург«: Климович, Терехов, Радакович, Сиваков, Малых, Мишкич, Аюпов, Куат (Рогич, 64), Рикарду Алвеш (Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61).

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Бауэр, Альварес, Ткачев (Кангва, 77), Чаушич, Кангва, Лесовой (Ломовицкий, 46), Григалава, Луценко.

    Предупреждения: Куат, 51; Фамейе, 81; Аюпов, 90 – Григалава, 16; Чаушич, 44; Ломовицкий, 49; Бауэр, 65; Комбаров, 70.

    Удаление: нет – Бауэр, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1333

      alarm 39 минут назад

      ахаха, позор тарасовскому филиалу!

      0
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      Рейтинг: +12

      Stalin3322 41 минуту назад

      поросята в ожидании е пли

      -1
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