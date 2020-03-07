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  • РПЛ. «Оренбург» победил «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

РПЛ. «Оренбург» победил «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

7 марта 2020, 15:51
6

В матче 21-го тура РПЛ «Оренбург» дома выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0.

Оба гола в ворота туляков забил нападающий Джордже Деспотович.

С 74-й минуты гостевая команда играла вдесятером после удаления Роберта Бауэра.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Оренбург – Арсенал – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович, 13; 2:0 – Деспотович, 77.

«Оренбург«: Климович, Терехов, Радакович, Сиваков, Малых, Мишкич, Аюпов, Куат (Рогич, 64), Рикарду Алвеш (Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Бауэр, Альварес, Ткачев (Кангва, 77), Чаушич, Кангва, Лесовой (Ломовицкий, 46), Григалава, Луценко.

Предупреждения: Куат, 51; Фамейе, 81; Аюпов, 90 – Григалава, 16; Чаушич, 44; Ломовицкий, 49; Бауэр, 65; Комбаров, 70.

Удаление: нет – Бауэр, 74.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Арсенал
Комментарии (6)
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Stalin3322
1583585779
поросята в ожидании е пли
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Серж 69
1583588537
Оренбург с победой!Джордже придушил соперника своей железной деспотией.
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portero
1583588572
Оренбург с победой, следующий соперник Сочи и через 2 дня Спартак... интерес как они эти игры сыграют?
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моэм
1583592408
Включился во 2 тайме...в двух одинаковых моментах Оренбургу - штрафной , а Арсеналу- 2 Ж.К, и красную...сразу и выключил..стало ясно , что Кукуян сегодня "выиграет" Оренбург...а я то хотел увидеть интригу ...размечтался...вопрос ; почему у нас по паре действий арбитра можно определить кто сегодня выиграет матч ????
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фанат джигурды
1583595300
Ржавые самовары так после Локо хорохорились, а сами газпроектных подстилок обыграть не смогли. Дедукторы хреновы)))))))))))))))
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zigbert
1583595754
Оренбург с победой! Арсенал отличился только в контроле мяча.
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