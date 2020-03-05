Агент Ткаченко: «Отказаться от 25 миллионов за Чалова – смелый шаг»

Агент Герман Ткаченко назвал молодых российских футболистов, которые, по его мнению, уедут в европейские клубы.

– Я сегодня точно уверен, что в Европу уедет Миранчук.

– Какой?

– Пока Алексей, но Антон не менее талантливый. Я уверен, что по футбольным качествам сможет Бакаев. Нужны специальные игроки. Это из сегодняшних игроков сборной России.

– Чалов?

– Интерес к нему невероятный. Но правда за него давали 25 миллионов фунтов?

– Давали.

– Уфф. Я считаю, это смелый шаг – дать 25 миллионов за Чалова. Но еще более смелый – отказаться принять их.

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