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  • Агент Ткаченко: «Отказаться от 25 миллионов за Чалова – смелый шаг»

Агент Ткаченко: «Отказаться от 25 миллионов за Чалова – смелый шаг»

5 марта 2020, 22:44
16

Агент Герман Ткаченко назвал молодых российских футболистов, которые, по его мнению, уедут в европейские клубы.

– Я сегодня точно уверен, что в Европу уедет Миранчук.

– Какой?

– Пока Алексей, но Антон не менее талантливый. Я уверен, что по футбольным качествам сможет Бакаев. Нужны специальные игроки. Это из сегодняшних игроков сборной России.

– Чалов?

– Интерес к нему невероятный. Но правда за него давали 25 миллионов фунтов?

– Давали.

– Уфф. Я считаю, это смелый шаг – дать 25 миллионов за Чалова. Но еще более смелый – отказаться принять их.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Миранчук Алексей Бакаев Зелимхан Чалов Федор
Комментарии (16)
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Lester84
1583440281
С учетом того как в этом сезоне играет Чалов, отказываться от этих денег было не смело, а глупо
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Oldtrafford83
1583471534
ХЗ,в последнем матче Федя был просто днище!!!
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BRO_football
1583473197
Судя по тому как Чалов играл в матче со Спартаком, больше 7 миллионов евро он не стоит. Я бы посмотрел на того дурака, который сейчас дал бы за Чалова больше 25 миллионов евро. Поздно уже! А пик его формы был в 2018 году, когда ЦСКА с Реалом в ЛЧ играл. В то время его можно было втюхать кому-нибудь за такую сумму. Сейчас он только деградирует и никому не нужен.
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paracetamol
1583473407
25 миллионов за Чалова? Я бы и 25 рублей не дал. Он забыл как забивать, а еще зарплату ему платить миллионами? Кстати, за Мирончука все еще 50 лямов дают?
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titata
1583479180
агентам веры мало, любят они преувеличить или по простому приврать три короба.
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моэм
1583485506
Скорее трезвый расчёт , если от 25 отнять сумму которую ЦСКА с Чаловым , может вполне реально получить за игры в ЛЧ ...25-12 = 13 лямов...это за Чалова маловато будет!!!
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dimag
1583486171
Так эти деньги не пошли бы в ЦСКА, а сразу пошли бы на погашения кредита за стадион. Поэтому и не продали. То есть новых игроков, за эти деньги, ЦСКА бы не купил.
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кто там
1583491355
Это дерево(чалов) и рубля не стоит.
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Иван_Невский
1583502666
да их и не предлагали, агент ценник набивает.
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