Агент Ткаченко: «Отказаться от 25 миллионов за Чалова – смелый шаг»

Агент Герман Ткаченко назвал молодых российских футболистов, которые, по его мнению, уедут в европейские клубы.
– Я сегодня точно уверен, что в Европу уедет Миранчук.
– Какой?
– Пока Алексей, но Антон не менее талантливый. Я уверен, что по футбольным качествам сможет Бакаев. Нужны специальные игроки. Это из сегодняшних игроков сборной России.
– Чалов?
– Интерес к нему невероятный. Но правда за него давали 25 миллионов фунтов?
– Давали.
– Уфф. Я считаю, это смелый шаг – дать 25 миллионов за Чалова. Но еще более смелый – отказаться принять их.
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Источник: Sports.ru