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    Агент Ткаченко: «Отказаться от 25 миллионов за Чалова – смелый шаг»

    Агент Герман Ткаченко назвал молодых российских футболистов, которые, по его мнению, уедут в европейские клубы.

    – Я сегодня точно уверен, что в Европу уедет Миранчук.

    – Какой?

    – Пока Алексей, но Антон не менее талантливый. Я уверен, что по футбольным качествам сможет Бакаев. Нужны специальные игроки. Это из сегодняшних игроков сборной России.

    – Чалов?

    – Интерес к нему невероятный. Но правда за него давали 25 миллионов фунтов?

    – Давали.

    – Уфф. Я считаю, это смелый шаг – дать 25 миллионов за Чалова. Но еще более смелый – отказаться принять их.

    Агент Ткаченко: «В «Локомотиве» явные противоречия Семина и клуба. Так продолжаться не может»

    Ткаченко: «Сельта» обращалась по Шомуродову, но через полчаса мы предложили Смолова»

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1896

      Борат 8 минут назад

      Стыдно за спартак ! От них в Европу только на гей-парад ездят !!! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      elessar arnor 12 минут назад

      мертвый Федя.. хотя с Эспаньолом в конце показал былого себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13432

      sssrspartak 15 минут назад

      не в обиду чалову вчера он ваще не впечатлил,да и в последних играх тоже!

      0
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      Рейтинг: +13432

      sssrspartak > sssrspartak 15 минут назад

      да и миранчуки тоже!

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      Рейтинг: +1325

      alarm > sssrspartak 7 минут назад

      стыдно за спартак)

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      Рейтинг: +13432

      sssrspartak > alarm 3 минуты назад

      попугаям литейного слово не давали!пшел к своим попугаям!

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      Рейтинг: +1325

      alarm > sssrspartak 40 секунд назад

      не бомби, я только проверял твою бдительность и готовность хрюкать в любое время суток. результатами остался доволен)

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