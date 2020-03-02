«Наполи» договорился о продлении контракта с Мертенсом. Летом он мог стать свободным агентом

Полузащитник Дрис Мертенс с большой вероятностью продолжит выступать за «Наполи».

Как сообщает Football Italia, 32-летний бельгиец встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и договорился о новом контракте.

Футболист продлит соглашение до 2022 года, а его заработная плата будет составлять 4,5 миллиона евро в год. Также игрок получит подписной бонус в размере 2 миллионов.