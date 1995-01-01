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    «Наполи» договорился о продлении контракта с Мертенсом. Летом он мог стать свободным агентом

    Полузащитник Дрис Мертенс с большой вероятностью продолжит выступать за «Наполи».

    Как сообщает Football Italia, 32-летний бельгиец встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и договорился о новом контракте.

    Футболист продлит соглашение до 2022 года, а его заработная плата будет составлять 4,5 миллиона евро в год. Также игрок получит подписной бонус в размере 2 миллионов.

    • В этом сезоне Мертенс провел 21 матч в Серии А, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.
    • Его нынешний контракт истекает летом 2020 года.
    • Ранее сообщалось, что на полузащитника претендовал «Краснодар».

    Источник: Football Italia

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