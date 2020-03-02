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  • «Наполи» договорился о продлении контракта с Мертенсом. Летом он мог стать свободным агентом

«Наполи» договорился о продлении контракта с Мертенсом. Летом он мог стать свободным агентом

2 марта 2020, 12:34

Полузащитник Дрис Мертенс с большой вероятностью продолжит выступать за «Наполи».

Как сообщает Football Italia, 32-летний бельгиец встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и договорился о новом контракте.

Футболист продлит соглашение до 2022 года, а его заработная плата будет составлять 4,5 миллиона евро в год. Также игрок получит подписной бонус в размере 2 миллионов.

  • В этом сезоне Мертенс провел 21 матч в Серии А, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.
  • Его нынешний контракт истекает летом 2020 года.
  • Ранее сообщалось, что на полузащитника претендовал «Краснодар».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Мертенс Дрис
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