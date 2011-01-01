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    АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону», «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном»

    Завершились два матча 28-го тура АПЛ.

    «Тоттенхэм» дома уступил со счетом 2:3 «Вулверхэмптону».

    «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бергвейн, 13; 1:1 – Догерти, 27; 2:1 – Орье, 45; 2:2 – Жота, 57; 2:3 – Хименес, 73.

    Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Калверт-Льюин, 3; 1:1 – Фернандеш, 31.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1869

      Челнинец 1 час назад

      да Жозе уволнять надо, бездарная игра! сразу знал что он ничего не покажет, по МЮ было видно что он уже не очень!

      2
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      Рейтинг: +2740

      zatonn > Челнинец 1 час назад

      Если в Лейпциге обкакается, то да, пора

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