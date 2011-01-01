АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону», «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном»

да Жозе уволнять надо, бездарная игра! сразу знал что он ничего не покажет, по МЮ было видно что он уже не очень!
Завершились два матча 28-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм» дома уступил со счетом 2:3 «Вулверхэмптону».
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).
Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Бергвейн, 13; 1:1 – Догерти, 27; 2:1 – Орье, 45; 2:2 – Жота, 57; 2:3 – Хименес, 73.
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Калверт-Льюин, 3; 1:1 – Фернандеш, 31.