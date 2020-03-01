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  • Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили стычку в преддверии матча

Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили стычку в преддверии матча

1 марта 2020, 10:15
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Болельщики «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили драку в преддверии очного матча в 27-м туре чемпионата Франции. Она произошла на улице Лиона, видео доступно ниже.

Матч начнется в 23:00 по Москве. Обе команды идут в таблице в середине – вне зон еврокубков и вылета.

  • «Лион» на неделе победил в Лиге чемпионов «Ювентус».
  • В первом круге «Сент-Этьен» с минимальным счетом победил лионцев.
  • Последний раз в Лионе «Сент-Этьен» побеждал в 2014 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Terrace Cult
Франция. Лига 1 Лион Сент-Этьен
Комментарии (1)
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BellatrixBlack
1583084634
зеленые черти, надеюсь гарсия задаст им трепку сегодня, дома не хочется проигрывать в дерби
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