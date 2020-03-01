Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили стычку в преддверии матча

Болельщики «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили драку в преддверии очного матча в 27-м туре чемпионата Франции. Она произошла на улице Лиона, видео доступно ниже.

Матч начнется в 23:00 по Москве. Обе команды идут в таблице в середине – вне зон еврокубков и вылета.

«Лион» на неделе победил в Лиге чемпионов «Ювентус».

В первом круге «Сент-Этьен» с минимальным счетом победил лионцев.

Последний раз в Лионе «Сент-Этьен» побеждал в 2014 году.