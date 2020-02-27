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Тошич перешел в клуб из второго дивизиона Китая

27 февраля 2020, 12:48
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Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», перешел в «Тайчжоу Юаньда».

Ранее сообщалось, что 32-летний Тошич в начале марта перейдет в «Кайрат».

  • Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017-й год.
  • В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.
  • «Тайчжоу Юаньда» – клуб из провинции Цзянсу, город Тайчжоу. Победитель Любительской лиги Китая по футболу 2018 года, что позволило клубу с сезона 2019 года выступать во второй лиге.

Источник: Transfermarkt
Азия ЦСКА Партизан Тошич Зоран
Комментарии (1)
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ALEX ML
1582823269
Пробил дно Зоран(((
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