Тошич перешел в клуб из второго дивизиона Китая

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», перешел в «Тайчжоу Юаньда».

Ранее сообщалось, что 32-летний Тошич в начале марта перейдет в «Кайрат».