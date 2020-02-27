Тошич перешел в клуб из второго дивизиона Китая

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», перешел в «Тайчжоу Юаньда».
Ранее сообщалось, что 32-летний Тошич в начале марта перейдет в «Кайрат».
- Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017-й год.
- В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.
- «Тайчжоу Юаньда» – клуб из провинции Цзянсу, город Тайчжоу. Победитель Любительской лиги Китая по футболу 2018 года, что позволило клубу с сезона 2019 года выступать во второй лиге.
Источник: Transfermarkt