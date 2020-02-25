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  • Тренер «Спартака» Хинкель: «Кержаков в России играл за неправильный клуб»

Тренер «Спартака» Хинкель: «Кержаков в России играл за неправильный клуб»

25 февраля 2020, 23:29
15

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель вспомнил время выступления вместе с Александром Кержаковым в «Севилье». Экс-футболисты уже успели встретиться в России.

— В «Севилье» вы играли с Кержаковым. Какие еще пересечения с Россией были?

— Больше не было. С Кержаковым у нас до сих пор теплые отношения. Поддерживаем связь. Когда он пришел в «Севилью», мы жили с ним на одной улице по соседству. Много времени проводили вместе как на тренировках, так и свободное время. После этого мы играли друг против друга, когда я был в «Селтике», а он в «Динамо». Недавно, когда «Спартак» играл с «Зенитом», мы встретились в гостинице, поговорили. Теперь я знаю, что в России он играл за неправильный клуб.

  • Хинкель в качестве игрока больше всего матчей провел за «Штутгарт» (2000-2006 годы).
  • Трофеев Хинкель не брал.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Зенит Кержаков Александр
Комментарии (15)
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absent32
1582663398
смотрю Андреас играл за самые правильные клубы. А Александр играл там где его воспитали.
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Давид59
1582664372
Вроде по-русски написано. Может неправильно переведено? Где смысл? Керж что должен был в Спартаке играть? Фуфло какое-то он говорит.
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GermanVo
1582664727
Может Керж ему по пьяни выболтал, что всю жизнь за Спартак хотел играть)
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vka1970
1582695730
Даже за бугром знают, что Фотоаппарат не правильный клуб.)))
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vladimir-7
1582698108
Если Хинкель говорит, что Кержаков в России играл за неправильный клуб, то необходимо сказать, а за какой правильный клуб Кержаков должен был играть.
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Rus9I
1582703012
Хинкель с юмором))) Так сказать затролил Кержа.....
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Spartak Piter
1582703437
Так норльному человеку понятно. что зенит в спорте это отражение власти, которая грабит свой народ. А колхозавры с пивком и было сленгом все ровно минусанут так как : Ну А чё футбольчик")))
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paracetamol
1582705874
Неправильный - Зенит или Динамо?
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dimazavr
1582795948
Если вспомнить, как он покалечил Диканя и тут же, сам же взялся бить ему пенальти, то очевидно, что Кержаков сам неправильный. То есть играл там, где ему место!
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