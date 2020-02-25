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    Тренер «Спартака» Хинкель: «Кержаков в России играл за неправильный клуб»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель вспомнил время выступления вместе с Александром Кержаковым в «Севилье». Экс-футболисты уже успели встретиться в России.

    — В «Севилье» вы играли с Кержаковым. Какие еще пересечения с Россией были?

    — Больше не было. С Кержаковым у нас до сих пор теплые отношения. Поддерживаем связь. Когда он пришел в «Севилью», мы жили с ним на одной улице по соседству. Много времени проводили вместе как на тренировках, так и свободное время. После этого мы играли друг против друга, когда я был в «Селтике», а он в «Динамо». Недавно, когда «Спартак» играл с «Зенитом», мы встретились в гостинице, поговорили. Теперь я знаю, что в России он играл за неправильный клуб.

    • Хинкель в качестве игрока больше всего матчей провел за «Штутгарт» (2000-2006 годы).
    • Трофеев Хинкель не брал.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    25.02.2020 23:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +23022

      gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Дурацкое высказывание. Мне вот интересно, Хинкель считает, что является сейчас тренером правильного клуба ? Лучше бы об этом говорил.

      1
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      Рейтинг: +18173

      пьяныйхоровод 39 минут назад

      Ты себе вопрос задай в правильный ли ты клуб зарулил ? Может ещё не поздно на лыжи и " фарен нах фатерлянд" вместе с трансильванским попрыгунчиком ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +18173

      пьяныйхоровод 43 минуты назад

      Когда Сашка вернулся в Зенит не было никакого негатива со стороны болел и фанатья . В отличии от "свинёнка" . Так кто за не неправильный клуб играл ?

      2
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      Рейтинг: +1271

      serhio80 > пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Не *****, кержа вы тоже неоднозначно принимали. Не Володя конечно) а вот шлюбу приняли уже на ура)

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      Рейтинг: +18173

      пьяныйхоровод > serhio80 22 минуты назад

      Володя ))))))))))))) ха-ха-ха . Тебе кто лично сообщил , как Кержа обратно принимали ?

      1
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      Рейтинг: +1114

      GermanVo 49 минут назад

      Может Керж ему по пьяни выболтал, что всю жизнь за Спартак хотел играть)

      0
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      Рейтинг: +2108

      Давид59 55 минут назад

      Вроде по-русски написано. Может неправильно переведено? Где смысл? Керж что должен был в Спартаке играть? Фуфло какое-то он говорит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1719

      Борат 56 минут назад

      Что это за сектант?
      Сколько трофеев у кержа и сколько у рылов за этот же период ??? Стыдно за хряков позорных, совсем их природа обделила ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +2022

      absent32 1 час назад

      смотрю Андреас играл за самые правильные клубы. А Александр играл там где его воспитали.

      3
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      Рейтинг: +1117

      alarm 1 час назад

      1й год в карьере - хрякам
      100й гол - тоже хрякам
      двести какой-то там, рекордный, который вывел его на первое место в стране по количеству голов - угадайте, что за свиноклуб в очередной раз пострадал)

      3
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      Рейтинг: +12851

      sssrspartak > alarm 59 минут назад

      я думал тебя выгнали,а ты все из своего помойного ведра бубнишь!закрой крышку сильно воняешь!

      0
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      Рейтинг: +1117

      alarm > sssrspartak 35 минут назад

      ну ладно бы троллил - а тут чистая правда, от которой у тебя горит так, что зарево видно даже в ленинградской области!

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