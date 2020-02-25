Тренер «Спартака» Хинкель: «Кержаков в России играл за неправильный клуб»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель вспомнил время выступления вместе с Александром Кержаковым в «Севилье». Экс-футболисты уже успели встретиться в России.

— В «Севилье» вы играли с Кержаковым. Какие еще пересечения с Россией были?

— Больше не было. С Кержаковым у нас до сих пор теплые отношения. Поддерживаем связь. Когда он пришел в «Севилью», мы жили с ним на одной улице по соседству. Много времени проводили вместе как на тренировках, так и свободное время. После этого мы играли друг против друга, когда я был в «Селтике», а он в «Динамо». Недавно, когда «Спартак» играл с «Зенитом», мы встретились в гостинице, поговорили. Теперь я знаю, что в России он играл за неправильный клуб.