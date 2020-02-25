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    Мещеряков: «Продлили контракт с Чорлукой на очень приемлемых условиях»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление соглашения с хорватским защитником Ведраном Чорлукой.

    «Чарли – настоящий профессионал, боец на поле и дядька для молодых. Мы рады, что продлили с ним контракт. Я считаю, что он один из лучших футболистов нашей команды. Что касается срока, то это нормальная история. Мы продлили контракт, мягко говоря, на очень приемлемых и приличных условиях. Думаю, любой другой клуб был бы рад подписать контракт на таких условиях», – сказал Мещеряков.

    • Новое соглашение клуба с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года.
    • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
    • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
    • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

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    Источник: Sport24

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