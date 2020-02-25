«Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе». Экс-вратарь «Челси» рассказал о выходке Косты

Бывший голкипер «Челси» Марцин Булка рассказал о поведении форварда Диего Косты на одной из тренировок команды.

«Однажды на тренировке Чалоба упал на газоне и корчился от боли. Диего Коста посчитал, что он переигрывает, и начал нести чушь на испанском. Через некоторое время – Натаниэль все еще не поднимался – Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного.

Коста был игроком, в котором «Челси» нуждался, он мог стать настоящим преемником Дрогба», – сказал Булка в интервью YouTube-каналу Foot Truck, передает Daily Mail.