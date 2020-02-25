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  • «Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе». Экс-вратарь «Челси» рассказал о выходке Косты

«Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе». Экс-вратарь «Челси» рассказал о выходке Косты

25 февраля 2020, 14:50
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Бывший голкипер «Челси» Марцин Булка рассказал о поведении форварда Диего Косты на одной из тренировок команды.

«Однажды на тренировке Чалоба упал на газоне и корчился от боли. Диего Коста посчитал, что он переигрывает, и начал нести чушь на испанском. Через некоторое время – Натаниэль все еще не поднимался – Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного.

Коста был игроком, в котором «Челси» нуждался, он мог стать настоящим преемником Дрогба», – сказал Булка в интервью YouTube-каналу Foot Truck, передает Daily Mail.

  • Коста выступал за «Челси» в 2014-2017 годах.
  • Сейчас он играет за «Атлетико».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Атлетико Коста Диего Чалоба Натаниэль Булка Марцин
Комментарии (1)
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koli4ka
1582746801
мерзопакостей игрока,чем эта Коста лет ещё 100 не найти...
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