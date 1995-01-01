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    «Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе». Экс-вратарь «Челси» рассказал о выходке Косты

    Бывший голкипер «Челси» Марцин Булка рассказал о поведении форварда Диего Косты на одной из тренировок команды.

    «Однажды на тренировке Чалоба упал на газоне и корчился от боли. Диего Коста посчитал, что он переигрывает, и начал нести чушь на испанском. Через некоторое время – Натаниэль все еще не поднимался – Диего снял свои штаны и сел на лицо Чалобе, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного.

    Коста был игроком, в котором «Челси» нуждался, он мог стать настоящим преемником Дрогба», – сказал Булка в интервью YouTube-каналу Foot Truck, передает Daily Mail.

    • Коста выступал за «Челси» в 2014-2017 годах.
    • Сейчас он играет за «Атлетико».

    Источник: Daily Mail

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