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  • Зиеш: «Большую роль в моем трансфере в «Челси» сыграл Лэмпард»

Зиеш: «Большую роль в моем трансфере в «Челси» сыграл Лэмпард»

24 февраля 2020, 18:15

Вингер «Аякса» Хаким Зиеш прокомментировал свой переход в «Челси», который состоится летом.

«Я счастлив, горд и взволнован. Не могу дождаться перехода. «Челси» – большой клуб, выступающий в сильном чемпионате. Мне нравится стиль игры команды, ее атакующий футбол, который подходит мне. Это одна из главных причин, почему я решил перейти в «Челси».

Какую роль в моем трансфере сыграл Фрэнк Лэмпард? Большую. Мы много общались с ним перед заключением сделки, и он оказал на меня положительное впечатление, придал мне уверенности. Это тоже подтолкнуло меня к итоговому решению», – сказал Зиеш.

«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

Источник: Официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Челси Зиеш Хаким Лэмпард Фрэнк
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