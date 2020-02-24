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    Зиеш: «Большую роль в моем трансфере в «Челси» сыграл Лэмпард»

    Вингер «Аякса» Хаким Зиеш прокомментировал свой переход в «Челси», который состоится летом.

    «Я счастлив, горд и взволнован. Не могу дождаться перехода. «Челси» – большой клуб, выступающий в сильном чемпионате. Мне нравится стиль игры команды, ее атакующий футбол, который подходит мне. Это одна из главных причин, почему я решил перейти в «Челси».

    Какую роль в моем трансфере сыграл Фрэнк Лэмпард? Большую. Мы много общались с ним перед заключением сделки, и он оказал на меня положительное впечатление, придал мне уверенности. Это тоже подтолкнуло меня к итоговому решению», – сказал Зиеш.

    «Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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