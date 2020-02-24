Яровинский – о кокаине и Еременко: «После матча с «Байером» позвонил человек из ЦСКА со словами: «У нас жопа»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, как узнал о кокаиновом скандале вокруг полузащитника Романа Еременко во времена его выступлений за ЦСКА.

– Карьера Еременко в ЦСКА складывалась отлично – до всем известного случая с кокаиновой дисквалификацией. Вы же уже после матча с «Байером» в Германии знали, что произошло?

– А я на той игре не был — в этот момент был в Якутии на охоте.

– Отличный выбор.

– Летом взять отпуск невозможно, я его брал осенью и один тур Лиги чемпионов всегда пропускал. Узнал о ситуации, когда спустился с гор. Позвонил человек из клуба со словами: «У нас жопа». Я прямо там и сел. Смотрел на звезды и переживал. Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся. Это не допинг, который помогал ему. По-человечески мне за него очень обидно.

– У вас был разговор, в котором он признал ошибку?

– Ну конечно. Рома прекрасно все понимал, и за свою ошибку он заплатил горькую цену. Очень рад, что Еременко доказал – он остается футболистом очень высокого уровня. Два года простоя на нем почти никак не сказались, – сказал Яровинский.