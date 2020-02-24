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  • Яровинский – о кокаине и Еременко: «После матча с «Байером» позвонил человек из ЦСКА со словами: «У нас жопа»

Яровинский – о кокаине и Еременко: «После матча с «Байером» позвонил человек из ЦСКА со словами: «У нас жопа»

24 февраля 2020, 16:45
8

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, как узнал о кокаиновом скандале вокруг полузащитника Романа Еременко во времена его выступлений за ЦСКА.

– Карьера Еременко в ЦСКА складывалась отлично – до всем известного случая с кокаиновой дисквалификацией. Вы же уже после матча с «Байером» в Германии знали, что произошло?

– А я на той игре не был — в этот момент был в Якутии на охоте.

– Отличный выбор.

– Летом взять отпуск невозможно, я его брал осенью и один тур Лиги чемпионов всегда пропускал. Узнал о ситуации, когда спустился с гор. Позвонил человек из клуба со словами: «У нас жопа». Я прямо там и сел. Смотрел на звезды и переживал. Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся. Это не допинг, который помогал ему. По-человечески мне за него очень обидно.

– У вас был разговор, в котором он признал ошибку?

– Ну конечно. Рома прекрасно все понимал, и за свою ошибку он заплатил горькую цену. Очень рад, что Еременко доказал – он остается футболистом очень высокого уровня. Два года простоя на нем почти никак не сказались, – сказал Яровинский.

  • Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года за употребление кокаина.
  • Сейчас футболист выступает за «Ростов».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Еременко Роман Яровинский Олег
Комментарии (8)
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Retiremen_VMF
1582554387
Я не понимаю, а теперь он не наркоманит или как?
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Антибиотик
1582558640
"Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся..." Нет слов!!! Спортсмен-наркоман и это называется просто споткнулся. Простой смертный давно бы уже за решеткой сидел. Кстати, кокаин еще и действует, как допинг, так что лукавит спортдир.
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ALEX ML
1582559095
Споткнулся носом в кокс
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Rasil
1582563537
Хороший футболист. Удачи ему.
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novikovaaleksan
1582566646
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