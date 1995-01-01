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    Яровинский – о кокаине и Еременко: «После матча с «Байером» позвонил человек из ЦСКА со словами: «У нас жопа»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, как узнал о кокаиновом скандале вокруг полузащитника Романа Еременко во времена его выступлений за ЦСКА.

    – Карьера Еременко в ЦСКА складывалась отлично – до всем известного случая с кокаиновой дисквалификацией. Вы же уже после матча с «Байером» в Германии знали, что произошло?

    – А я на той игре не был — в этот момент был в Якутии на охоте.

    – Отличный выбор.

    – Летом взять отпуск невозможно, я его брал осенью и один тур Лиги чемпионов всегда пропускал. Узнал о ситуации, когда спустился с гор. Позвонил человек из клуба со словами: «У нас жопа». Я прямо там и сел. Смотрел на звезды и переживал. Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся. Это не допинг, который помогал ему. По-человечески мне за него очень обидно.

    – У вас был разговор, в котором он признал ошибку?

    – Ну конечно. Рома прекрасно все понимал, и за свою ошибку он заплатил горькую цену. Очень рад, что Еременко доказал – он остается футболистом очень высокого уровня. Два года простоя на нем почти никак не сказались, – сказал Яровинский.

    • Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года за употребление кокаина.
    • Сейчас футболист выступает за «Ростов».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5365

      Антибиотик 7 минут назад

      "Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся..."
      Нет слов!!! Спортсмен-наркоман и это называется просто споткнулся. Простой смертный давно бы уже за решеткой сидел. Кстати, кокаин еще и действует, как допинг, так что лукавит спортдир.

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      Рейтинг: +1107

      Литейный4 18 минут назад

      Хорошо, что Ерёма бросил свинарник. А то снова слетел бы с катушек. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1066

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Я не понимаю, а теперь он не наркоманит или как?

      1
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      Рейтинг: +428

      vmonomah17 > Retiremen_VMF 34 минуты назад

      Наркоманит, но теперь не палится)))

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      Рейтинг: +332

      elessar arnor 1 час назад

      отыграл один год нормально, остальные ну так..

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