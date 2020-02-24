Яровинский – о кокаине и Еременко: «После матча с «Байером» позвонил человек из ЦСКА со словами: «У нас жопа»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, как узнал о кокаиновом скандале вокруг полузащитника Романа Еременко во времена его выступлений за ЦСКА.
– Карьера Еременко в ЦСКА складывалась отлично – до всем известного случая с кокаиновой дисквалификацией. Вы же уже после матча с «Байером» в Германии знали, что произошло?
– А я на той игре не был — в этот момент был в Якутии на охоте.
– Отличный выбор.
– Летом взять отпуск невозможно, я его брал осенью и один тур Лиги чемпионов всегда пропускал. Узнал о ситуации, когда спустился с гор. Позвонил человек из клуба со словами: «У нас жопа». Я прямо там и сел. Смотрел на звезды и переживал. Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся. Это не допинг, который помогал ему. По-человечески мне за него очень обидно.
– У вас был разговор, в котором он признал ошибку?
– Ну конечно. Рома прекрасно все понимал, и за свою ошибку он заплатил горькую цену. Очень рад, что Еременко доказал – он остается футболистом очень высокого уровня. Два года простоя на нем почти никак не сказались, – сказал Яровинский.
- Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года за употребление кокаина.
- Сейчас футболист выступает за «Ростов».