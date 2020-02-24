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  • На матч «Реала» и «Барселоны» назначен судья Лаос. Дембеле оскорбил его в матче с «Севильей»

На матч «Реала» и «Барселоны» назначен судья Лаос. Дембеле оскорбил его в матче с «Севильей»

24 февраля 2020, 15:28
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Судья из Валенсии Антонио Мигель Матеу Лаос обслужит матч «Реала» и «Барселоны», который пройдет 1 марта.

Лаос судил матч 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Севилья» (4:0), в котором он удалил форварда Усмана Дембеле. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох».

  • «Барселона» занимает первое место в Примере, набрав 55 очков. «Реал» (53) находится на второй строчке.

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Источник: Diario Sport
Испания. Примера Реал Барселона Дембеле Усман Лаос Матеу
Комментарии (1)
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koli4ka
1582565303
ну и где сейчас Антонио Лаос? и где этот плохой мальчишка Дембеле???
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