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    На матч «Реала» и «Барселоны» назначен судья Лаос. Дембеле оскорбил его в матче с «Севильей»

    Судья из Валенсии Антонио Мигель Матеу Лаос обслужит матч «Реала» и «Барселоны», который пройдет 1 марта.

    Лаос судил матч 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Севилья» (4:0), в котором он удалил форварда Усмана Дембеле. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох».

    • «Барселона» занимает первое место в Примере, набрав 55 очков. «Реал» (53) находится на второй строчке.

    «Он не говорит по-испански». Месси пытался спасти Дембеле от удаления

    Источник: Diario Sport

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