«Он не говорит по-испански». Месси пытался спасти Дембеле от удаления

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) пытался объяснить арбитру, что форвард Усман Дембеле плохо знает испанский язык.

В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох». Месси вместе с партнерами по команде сказали судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что Дембеле «не говорит по-испански». Это не помогло, и 22-летний вингер был удален.

Согласно регламенту Примеры, игрок, допустивший нелицеприятные высказывания в адрес главного арбитра, может быть дисквалифицирован на два матча. В случае применения подобного наказания Дембеле рискует пропустить матч 10-го тура чемпионата с «Реалом».