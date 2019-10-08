«Он не говорит по-испански». Месси пытался спасти Дембеле от удаления

Лаос накосячил с первым удалением,потом просто наугад отыгрался на Дембеле,не говорящим по испански вообще.На слова Лео Лаос ответил:""это неуважение Лео.Осторожней.""Но атаковали то его другие игроки,а Дембеле просто сказал,что мог""ты очень плохой,очень".Обидел двух детей,первого вообще незаслуженно,а Дембеле скорей всего пропустит класико. Самовлюблённый клоун он,даже Мансано лучше.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) пытался объяснить арбитру, что форвард Усман Дембеле плохо знает испанский язык.
В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох». Месси вместе с партнерами по команде сказали судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что Дембеле «не говорит по-испански». Это не помогло, и 22-летний вингер был удален.
Согласно регламенту Примеры, игрок, допустивший нелицеприятные высказывания в адрес главного арбитра, может быть дисквалифицирован на два матча. В случае применения подобного наказания Дембеле рискует пропустить матч 10-го тура чемпионата с «Реалом».
- Матч «Барселона» – «Реал» состоится на «Камп Ноу» 26 октября.
- «Реал» – лидер чемпионата Испании. В активе мадридского клуба 18 очков.
- «Барселона» занимает второе место в таблице, отставая на два балла.