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    «Он не говорит по-испански». Месси пытался спасти Дембеле от удаления

    Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) пытался объяснить арбитру, что форвард Усман Дембеле плохо знает испанский язык.

    В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох». Месси вместе с партнерами по команде сказали судье Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что Дембеле «не говорит по-испански». Это не помогло, и 22-летний вингер был удален.

    Согласно регламенту Примеры, игрок, допустивший нелицеприятные высказывания в адрес главного арбитра, может быть дисквалифицирован на два матча. В случае применения подобного наказания Дембеле рискует пропустить матч 10-го тура чемпионата с «Реалом».

    • Матч «Барселона» – «Реал» состоится на «Камп Ноу» 26 октября.
    • «Реал» – лидер чемпионата Испании. В активе мадридского клуба 18 очков.
    • «Барселона» занимает второе место в таблице, отставая на два балла.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      Barçist 32 минуты назад

      Лаос накосячил с первым удалением,потом просто наугад отыгрался на Дембеле,не говорящим по испански вообще.На слова Лео Лаос ответил:""это неуважение Лео.Осторожней.""Но атаковали то его другие игроки,а Дембеле просто сказал,что мог""ты очень плохой,очень".Обидел двух детей,первого вообще незаслуженно,а Дембеле скорей всего пропустит класико. Самовлюблённый клоун он,даже Мансано лучше.

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      Рейтинг: +87

      DyadyaWel 1 час назад

      Спасёшь его, как же. Там мозги явно ещё на подростковом уровне. Тут нужен воспитатель уровня Пуйоля или Терри,. В Динамо Киев ещё Лужный умел поговорить " по душам".

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