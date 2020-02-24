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Корейский чемпионат перенесли из-за коронавируса

24 февраля 2020, 12:59
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Чемпионат Южной Кореи перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Кей-лиги.

Новый сезон планировали начать 29 февраля. Новая дата старта чемпионата будет объявлена позже.

Федерация футбола Южной Кореи также приняла решение проводить домашние матчи азиатской Лиги чемпионов без зрителей.

  • Общее число зараженных в Южной Корее выросло до 833, скончались семь человек.

Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

Источник: сайт Кей-лиги
Азия
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