Корейский чемпионат перенесли из-за коронавируса

Чемпионат Южной Кореи перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Кей-лиги.
Новый сезон планировали начать 29 февраля. Новая дата старта чемпионата будет объявлена позже.
Федерация футбола Южной Кореи также приняла решение проводить домашние матчи азиатской Лиги чемпионов без зрителей.
- Общее число зараженных в Южной Корее выросло до 833, скончались семь человек.
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Источник: сайт Кей-лиги