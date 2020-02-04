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    Коронавирус и футбол. Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань


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    Голосов: 2
    Сегодня, 13:19
    Рассказываем, как вирус влияет на футбол.

    Коронавирус – новый вирус, который на данный момент бушует в Китае. Кроме того, он плавно переходит на остальные страны, что оказывает существенное влияние на различные отрасли. В том числе и на спорт – рассказываем, как именно коронавирус влияет на футбол.

    Из-за коронавируса «Манчестер Юнайтед» закрывал своего новичка на карантин

    Перед самым закрытием трансферного окна «МЮ» оформил аренду Одиона Игало. В 2017-м он перешел из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай», съездил на год в «Шанхай Шеньхуа», а теперь вернулся из Китая в Англию. Дебютировать в АПЛ как можно быстрее ему помешал «МЮ». Клуб посадил Игало в карантин на две недели.

    Инкубационный срок коронавируса составляет две недели. В это время Игало запретили тренироваться вместе с командой – он самостоятельно поддерживал форму, работая вместе с назначенным ему тренером два раза в день.

    Так Игало тренировался самостоятельно:

    text 4 Фев 2020 в 9:24 PST

    text

    Публикация от text (@debestgram_official) 13 Фев 2020 в 6:59 PST

    text

    Публикация от text (@debestgram_official) 11 Фев 2020 в 5:23 PST

    Сейчас Игало уже работает вместе с командой. Он даже дебютировал за «Манчестер Юнайтед»: вышел на пару минут в конце победного матча с «Челси».

    В Италии отменили несколько матчей Серии А

    За несколько дней в Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек, погибли уже двое. эти обстоятельства вынудили премьер-министра Италии пойти на чрезвычайные меры. В четырех регионах (Ломбардия, Эмилия-Романья, Лацио – Рим, Пьемонте) отменены культурно-массовые мероприятия, запрещен въезд и выезд туда.

    Эти меры отразились и на футболе. Винченцо Спадафора, министр молодежной политики и спорта Италии, отменил матчи «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – «Кальяри». Они были запланированы на 23 февраля, но перенесены на неопределенный срок.

    Есть информация, что коронавирус скажется и на матче Лиги Европы. Football Italia сообщает, что домашний матч «Интера» с «Лудогорцем» могут отменить, либо провести без болельщиков.

    «Севилья» продала вице-капитана в клуб из города-очага распространения коронавируса

    Даниэл Каррису провел в «Севилье» почти шесть лет, был стабильным игроком основы, выигрывал, трижды выигрывал Лигу Европы и дорос до звания вице-капитана. Контракт Каррису с клубом действовал до следующего лета, и стороны никак не могли продлить его – Каррису хотел и зарплату побольше, и срок действия нового соглашения подлиннее. Поэтому, чтобы не расставаться с Каррису за бесплатно «Севилья» искала покупателей на него уже зимой.

    В Европе на него не было претендентов. Зато один нашелся в Китае. Каррису отправился в «Ухань Чжоэр» – в клуб из города, который считают очагом возникновения нового коронавируса.

    Каррису уже съездил в Гуанчжоу для прохождения медобследования и презентации в «Ухань Чжоэр» (город Ухань закрыт, поэтому все мероприятия клуб перенес в Гуанчжоу). Кроме того, Каррису вместе с новой командой отправился на сбор в испанский Кадис для прохождения предсезонной подготовки. Там же «Ухань Чжоэр» пробудет до того, как: а) Федерация футбола Китая решит о возобновлении сезона; б) Власти Китая дадут гарантии, что въезд на территорию Уханя безопасен для здоровья футболистов.

    Еще истории про коронавирус и футбол:

    • В продолжении темы китайского футбола и вируса: новый сезон чемпионата Китая и Суперкубок отложены на неопределенный срок.

    • Китайские участники азиатской Лиги чемпионов сыграют свои домашние матчи не в Китае.

    • Отборочные матчи на Олимпийские игры среди женщины перенесены в Сидней.

    • Женскую сборную Китая, прибывшую в Австралию, на неделю поместили в карантин.

    • В Ухане осталась футболистка сборной Китая Ван Шуан: ее не выпускают за пределы города, как и остальных жителей. Она самостоятельно тренируется на крыше вместе с братом.

    • Перед матчем с «Опавой» футболисты «Славии» вышли с плакатом «Будь сильным, Ухань». С 2018 года «Славия» сотрудничает с китайским клубом «Пекин Гоань». Еще титульным спонсором «Славии» является компания CITIC Group – международный китайский инвестиционный фонд.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press
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