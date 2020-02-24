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  • Родриго удалили в матче «Кастильи» за празднование гола. Он пропустит класико

Родриго удалили в матче «Кастильи» за празднование гола. Он пропустит класико

24 февраля 2020, 07:55
10

Вингер «Реала» Родриго на минувших выходных провел матч в составе «Кастильи».

Бразилец принял участие в игре с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейесом», забил мяч и получил красную карточку.

Родриго бурно праздновал гол перед лицом вратаря соперника – за это ему дали второе предупреждение и удалили с поля.

Согласно регламенту, 19-летний футболист пропустит ближайший матч «Реала» в Примере. 1 марта мадридцы примут «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее стало известно, что Эден Азар не сыграет в класико из-за травмы, а Серхио Рамоса могут дисквалифицировать за высказывания в адрес судьи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Родриго
Комментарии (10)
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Proker
1582523730
Совсем не понятно,за что красная карточка?сам вратарь что то ему говорил.....
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talgatnurzhanov2006
1582525668
такими темпами скоро красную будут давать за забитый гол.
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portero
1582526107
судья сранный товарищ
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САДЫЧОК
1582529448
Что тут , не понятно ?! Повёл себя , не по спортивному !
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ufos73
1582532212
Может быть что то сказал после гола, спровоцировал игроков соперника. ХЗ не понятно.
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серега кашин
1582532344
арбитр показал что он лох так как надо было удалять и вратаря, а карточку могут и отменить
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nelez
1582532765
Может удалить всех и дискфалицировать всех до эль классико.Ведь соперник ни кто другой, а барселона.
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Spinorr
1582538250
Интересно, что сказал вратарь. Может что-то типа, что ты гол не празднуешь, я что не вратарь? Вот нап и решил уважить!
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Superviser77
1582548877
Судья расист! Его дёрнут с работы)))
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zigbert
1582560254
Вообще вратаря тоже надо наказывать.
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