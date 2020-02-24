Родриго удалили в матче «Кастильи» за празднование гола. Он пропустит класико

Вингер «Реала» Родриго на минувших выходных провел матч в составе «Кастильи».

Бразилец принял участие в игре с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейесом», забил мяч и получил красную карточку.

Родриго бурно праздновал гол перед лицом вратаря соперника – за это ему дали второе предупреждение и удалили с поля.

Согласно регламенту, 19-летний футболист пропустит ближайший матч «Реала» в Примере. 1 марта мадридцы примут «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее стало известно, что Эден Азар не сыграет в класико из-за травмы, а Серхио Рамоса могут дисквалифицировать за высказывания в адрес судьи.