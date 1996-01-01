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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» и поднялся на пятое место

    В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома крупно обыграл «Уотфорд» – 3:0.

    Благодаря этой победе команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 41 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

    В параллельной игре «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 выиграл у «Норвича».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бруну Фернандеш, 42 (с пенальти); 2:0 – Марсьяль, 58; 3:0 – Гринвуд, 75.

    Вулверхэмптон – Норвич – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 19; 2:0 – Жота, 30; 3:0 – Хименес, 50.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Кровь из носу надо в ЛЧ, а то никто не пойдет в МЮ летом.... А так уж хочется возрождение МЮ, вот будет борьба. Еще и Челси активируется на ТР.... След год будет оч классным для АПЛ,

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      Рейтинг: +10

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Никто не сомневался в победу МЮ.

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