АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» и поднялся на пятое место

Кровь из носу надо в ЛЧ, а то никто не пойдет в МЮ летом.... А так уж хочется возрождение МЮ, вот будет борьба. Еще и Челси активируется на ТР.... След год будет оч классным для АПЛ,
В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома крупно обыграл «Уотфорд» – 3:0.
Благодаря этой победе команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 41 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице.
В параллельной игре «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 выиграл у «Норвича».
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бруну Фернандеш, 42 (с пенальти); 2:0 – Марсьяль, 58; 3:0 – Гринвуд, 75.
Вулверхэмптон – Норвич – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Жота, 19; 2:0 – Жота, 30; 3:0 – Хименес, 50.