Примера. «Реал» проиграл «Леванте» и упустил лидерство

В матче 25-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Леванте» со счетом 0:1.

Единственный гол в ворота мадридцев на 79-й минуте забил Хосе Луис Моралес.

Потерпев поражение, команда Зинедина Зидана осталась на втором месте в турнирной таблице, а лидирует теперь «Барселона», победившая ранее «Эйбар» (5:0).

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Леванте – Реал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Моралес, 79.

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