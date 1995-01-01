Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Примера. «Реал» проиграл «Леванте» и упустил лидерство

    В матче 25-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Леванте» со счетом 0:1.

    Единственный гол в ворота мадридцев на 79-й минуте забил Хосе Луис Моралес.

    Потерпев поражение, команда Зинедина Зидана осталась на втором месте в турнирной таблице, а лидирует теперь «Барселона», победившая ранее «Эйбар» (5:0).

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Леванте – Реал – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Моралес, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +918

      FENIX-SL 1 час назад

      че теперь опять будут супер-фанаты ненавидеть куртуа?
      а суть лишь в том что ничего у него лучше не стало до этого как писали в статьях
      просто мячи в него летели и оборонялись глубже

      а игра которая сегодня была это ужасно..даже не по результату
      а просто ужасна будто смотрел матч рпл
      надеюсь после очередного опыта такой основы Зидан не сделает этот выбор снова
      выпустил кучу карликов которые лишь держат мяч косо криво и бегают с ним
      как и до покупки азара..понимаю что он лишний игрок в составе..бегунок без креатива..на 20 лямов играет да
      модрича вовсе в старте быть не должно при том никогда уже
      из-за чего он выходит вообще?былых заслуг?очередной матч провальный

      однако если это план лысого перед двумя значимыми играми сэкономить силы - поклон
      но какого хрена нет Родриго того же хотя бы на замене при тухлейшей атаке
      ведь классно когда Вини бегает, когда Родриго бегает
      да тот же Васкес приносит результат
      НО НАДО НАИГРЫВАТЬ БЕЙЛА КОТОРЫЙ УЖЕ ГОД НЕ ЗАБИВАЕТ
      И КАРЛИКА ЗА СОТКУ
      все ведь налаживалось до этого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1187

      koli4ka 1 час назад

      Эль-классико решит судьбу первого места...а пока наблюдаем качели.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74714
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru