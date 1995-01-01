Примера. «Реал» проиграл «Леванте» и упустил лидерство

че теперь опять будут супер-фанаты ненавидеть куртуа?
а суть лишь в том что ничего у него лучше не стало до этого как писали в статьях
просто мячи в него летели и оборонялись глубже
а игра которая сегодня была это ужасно..даже не по результату
а просто ужасна будто смотрел матч рпл
надеюсь после очередного опыта такой основы Зидан не сделает этот выбор снова
выпустил кучу карликов которые лишь держат мяч косо криво и бегают с ним
как и до покупки азара..понимаю что он лишний игрок в составе..бегунок без креатива..на 20 лямов играет да
модрича вовсе в старте быть не должно при том никогда уже
из-за чего он выходит вообще?былых заслуг?очередной матч провальный
однако если это план лысого перед двумя значимыми играми сэкономить силы - поклон
но какого хрена нет Родриго того же хотя бы на замене при тухлейшей атаке
ведь классно когда Вини бегает, когда Родриго бегает
да тот же Васкес приносит результат
НО НАДО НАИГРЫВАТЬ БЕЙЛА КОТОРЫЙ УЖЕ ГОД НЕ ЗАБИВАЕТ
И КАРЛИКА ЗА СОТКУ
все ведь налаживалось до этого
В матче 25-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Леванте» со счетом 0:1.
Единственный гол в ворота мадридцев на 79-й минуте забил Хосе Луис Моралес.
Потерпев поражение, команда Зинедина Зидана осталась на втором месте в турнирной таблице, а лидирует теперь «Барселона», победившая ранее «Эйбар» (5:0).
Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур
Гол: 1:0 – Моралес, 79.