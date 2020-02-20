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Брайтвайт будет выступать за «Барселону» под 19-м номером

20 февраля 2020, 22:12

Новичок «Барселоны» Мартин Брайтвайт выбрал игровой номер.

Датчанин будет выступать за каталонскую команду с цифрой «19» на спине.

  • «Барса» купила 28-летнего форварда у «Леганеса» за 18 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
  • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Брейтуэйт Мартин
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