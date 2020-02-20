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    Брайтвайт будет выступать за «Барселону» под 19-м номером

    Новичок «Барселоны» Мартин Брайтвайт выбрал игровой номер.

    Датчанин будет выступать за каталонскую команду с цифрой «19» на спине.

    • «Барса» купила 28-летнего форварда у «Леганеса» за 18 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
    • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

    Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

    Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

    Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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