Брайтвайт будет выступать за «Барселону» под 19-м номером

Новичок «Барселоны» Мартин Брайтвайт выбрал игровой номер.

Датчанин будет выступать за каталонскую команду с цифрой «19» на спине.

«Барса» купила 28-летнего форварда у «Леганеса» за 18 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.

Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»

Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»

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