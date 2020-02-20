Брайтвайт будет выступать за «Барселону» под 19-м номером

Новичок «Барселоны» Мартин Брайтвайт выбрал игровой номер.
Датчанин будет выступать за каталонскую команду с цифрой «19» на спине.
- «Барса» купила 28-летнего форварда у «Леганеса» за 18 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
- Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
Новичок «Барсы» Брайтвайт: «Я техничный, быстрый, сильный и умный игрок. Моя цель – выигрывать титулы»
Ривалдо: «Не понимаю, зачем «Барса» купила Брайтвайта. Надо было взять игрока из академии»
Брайтвайт: «Месси – лучший игрок всех времен»
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Источник: Официальный твиттер «Барселоны»