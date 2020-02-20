Руди Гарсия: «Как сдержать Роналду? Он должен остановиться на границе Лиона и решить, что не хочет играть тут»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», который пройдет во Франции 26 февраля.

«Это прекрасный шанс для нас. Если мы пройдем «Ювентус», то это будет большим достижением. Особенно без Депая, который для нас как Роналду. Представьте себе «Ювентус» без Криштиану.

Как сдержать португальца? Он должен остановиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион, и он не хочет здесь играть. Если серьезно, то наша оборона должна его удержать. Однако бесполезно сажать Роналду в клетку, если ты оставишь простор для Дибалы или Игуаина.

Лига чемпионов – сложный турнир. Мы хотим попробовать пройти дальше, но я также понимаю, что «Ювентус» настроен очень серьезно. Не думаю, что Роналду переехал в Турин ради победы только в чемпионате Италии», – сказал Гарсия.