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  • Руди Гарсия: «Как сдержать Роналду? Он должен остановиться на границе Лиона и решить, что не хочет играть тут»

Руди Гарсия: «Как сдержать Роналду? Он должен остановиться на границе Лиона и решить, что не хочет играть тут»

20 февраля 2020, 16:55
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», который пройдет во Франции 26 февраля.

«Это прекрасный шанс для нас. Если мы пройдем «Ювентус», то это будет большим достижением. Особенно без Депая, который для нас как Роналду. Представьте себе «Ювентус» без Криштиану.

Как сдержать португальца? Он должен остановиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион, и он не хочет здесь играть. Если серьезно, то наша оборона должна его удержать. Однако бесполезно сажать Роналду в клетку, если ты оставишь простор для Дибалы или Игуаина.

Лига чемпионов – сложный турнир. Мы хотим попробовать пройти дальше, но я также понимаю, что «Ювентус» настроен очень серьезно. Не думаю, что Роналду переехал в Турин ради победы только в чемпионате Италии», – сказал Гарсия.

  • Ответная игра в Турине состоится 17 марта.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Лион Роналду Криштиану Гарсия Руди
Комментарии (1)
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BellatrixBlack
1582311689
даже не буду говорить о том, что где яйца и тд. потому что объективно ответил, нравится. содержательно и никак многие, понимает насколько неадекватно закрывать одного игрока. ведь на поле их еще 9, дибала не хуже криша, который к слову может и не сыграть в итоге, а просто настроить тиму. надеюсь парни понимают, что им нужно в атаке показать игру лучше туринцев, чтобы получить результат достойный 1/8. но без депо будет крайне сложно, он вытаскивает много на себе в атаке
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