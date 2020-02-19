Губерниев: «Задоров назвал Тарасова недалеким? Если он не знает о корпоративной солидарности, то он чудак на букву «М»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил слова хоккеиста Никиты Задорова про полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Выступающий в США спортсмен назвал футболиста недалеким.

«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности?

Если нет, то, думаю, Задоров истинный чудак на букву «М». Хоть и играет не тут, а там», – написал Губерниев.