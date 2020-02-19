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  • Губерниев: «Задоров назвал Тарасова недалеким? Если он не знает о корпоративной солидарности, то он чудак на букву «М»

Губерниев: «Задоров назвал Тарасова недалеким? Если он не знает о корпоративной солидарности, то он чудак на букву «М»

19 февраля 2020, 23:44
15

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил слова хоккеиста Никиты Задорова про полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Выступающий в США спортсмен назвал футболиста недалеким.

«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности?

Если нет, то, думаю, Задоров истинный чудак на букву «М». Хоть и играет не тут, а там», – написал Губерниев.

  • На прошлой неделе Тарасов пошутил на тему коронавируса.
  • Задоров выступает за «Колорадо Эвеланш», вызывается в сборную России.
  • Тарасов по ходу карьеры тоже привлекался в сборную.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (15)
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mirspirs
1582146977
Гребец нашёл за кого вписаться, два сапога пара. Что один несёт чушь такую позорную в репортажах, что уши вянут, что другой, как брякнет, так ужасаешься, что в голове умещается у персонажа... Задоров, в отличие от Гурерниева, не был замечен в скандалах со всеми на свете, не кичится своими игровыми заслугам и не красуется на фоне великих спортсменов современности, не имея за спиной никаких выдающихся спортивных достижений
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vlad10180v
1582148729
губерниев на букву г.
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mutabor0992
1582151623
Когда уже этого ИДИОТА с тв уберут?Его нужно в дурку сдать вместе с бузовым и тЗюпой...Пусть опыты на них ставят.
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Axe111
1582162995
А ты конче*** лизоблюд и подстилка
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Mamukan
1582171413
если губер думает, что мнение человека, о другом должно следовать выдумкам о так называемой корпоративной (спортивной) солидарности то он м у д а к на букву Ч.
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koli4ka
1582179701
за последних 20 лет более убогогого комментатора,слово жюрналист к этой серости никак не относится, на нашем ТВ лично мне не встречалося
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altezzik
1582188490
А Губерниев знает о корпоративной солидарности?
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portero
1582192500
чья бы корова мычала, а гавно-губерниев заткнулся бы лучше...
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titata
1582278857
дима ты зашварился сам как последнее чмо и еще что там вякаешь.
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zigbert
1582294314
Послушал бы что о нем говорят поклонники биатлона.
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