Губерниев: «Задоров назвал Тарасова недалеким? Если он не знает о корпоративной солидарности, то он чудак на букву «М»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил слова хоккеиста Никиты Задорова про полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Выступающий в США спортсмен назвал футболиста недалеким.
«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности?
Если нет, то, думаю, Задоров истинный чудак на букву «М». Хоть и играет не тут, а там», – написал Губерниев.
- На прошлой неделе Тарасов пошутил на тему коронавируса.
- Задоров выступает за «Колорадо Эвеланш», вызывается в сборную России.
- Тарасов по ходу карьеры тоже привлекался в сборную.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева