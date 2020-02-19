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    Губерниев: «Задоров назвал Тарасова недалеким? Если он не знает о корпоративной солидарности, то он чудак на букву «М»

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил слова хоккеиста Никиты Задорова про полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Выступающий в США спортсмен назвал футболиста недалеким.

    «Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности?

    Если нет, то, думаю, Задоров истинный чудак на букву «М». Хоть и играет не тут, а там», – написал Губерниев.

    • На прошлой неделе Тарасов пошутил на тему коронавируса.
    • Задоров выступает за «Колорадо Эвеланш», вызывается в сборную России.
    • Тарасов по ходу карьеры тоже привлекался в сборную.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    19.02.2020 23:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      boroda82 13 минут назад

      Нужно уже группу в соцсетях создавать. Тарасов, Дзюба, Губерниев..... Вася Уткин на подходе.... Акинфеев в форме Барсы до конца жизни будет сон тревожным делать.....( Правда давно уже было..)))))

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