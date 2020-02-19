Григорий Иванов: «Шатов – наш ребенок. Он всегда может прийти и играть в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хочет видеть в команде полузащитника «Зенита» Олега Шатова.
«Олег – наш воспитанник, он наш ребенок. Для него двери «Урала» всегда открыты. Но, понимаете, когда его контракт с «Зенитом» истечет, я уверен, что у него будет еще 2-3 предложения из других клубов.
У него семья, трое детей, а мы, к сожалению, не можем предложить ему высокую зарплату. А так, он всегда может прийти к нам и играть в «Урале». Мы хотим, чтобы он еще поиграл на высоком уровне и чтобы у него все срослось», – сказал Иванов.
- Шатов начинал профессиональную карьеру в «Урале».
- Хавбек выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
- В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
- Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».
Источник: Sport24