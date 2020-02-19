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  • Григорий Иванов: «Шатов – наш ребенок. Он всегда может прийти и играть в «Урале»

Григорий Иванов: «Шатов – наш ребенок. Он всегда может прийти и играть в «Урале»

19 февраля 2020, 15:06
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хочет видеть в команде полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

«Олег – наш воспитанник, он наш ребенок. Для него двери «Урала» всегда открыты. Но, понимаете, когда его контракт с «Зенитом» истечет, я уверен, что у него будет еще 2-3 предложения из других клубов.

У него семья, трое детей, а мы, к сожалению, не можем предложить ему высокую зарплату. А так, он всегда может прийти к нам и играть в «Урале». Мы хотим, чтобы он еще поиграл на высоком уровне и чтобы у него все срослось», – сказал Иванов.

  • Шатов начинал профессиональную карьеру в «Урале».
  • Хавбек выступает за «Зенит» с 2013 года. На его счету 135 матчей и 23 гола.
  • В этом сезоне игрок провел восемь матчей в РПЛ, забив два гола и сделав два ассиста.
  • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Шатов Олег Иванов Григорий
Комментарии (1)
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афоня72
1582115775
Однако за время пути.. собака могла подрасти..
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