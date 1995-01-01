Лига чемпионов. Дубль Холанда в дебютной игре за «Боруссию» помог победить «ПСЖ»

Форвард Эрлинг Холанд провел дебютный матч за «Боруссию» в Лиге чемпионов и помог ей победить парижан. Норвежец оформил дубль, забив во втором тайме. Единственный гол у гостей забил Неймар.

Впервые в истории команды сыграли друг против друга не вничью (предыдущие две встречи состоялись в 2010 году).

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Боруссия Д (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 69; 1:1 – Неймар, 75; 2:1 – Холанд, 77.

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