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    Лига чемпионов. Дубль Холанда в дебютной игре за «Боруссию» помог победить «ПСЖ»

    Форвард Эрлинг Холанд провел дебютный матч за «Боруссию» в Лиге чемпионов и помог ей победить парижан. Норвежец оформил дубль, забив во втором тайме. Единственный гол у гостей забил Неймар.

    Впервые в истории команды сыграли друг против друга не вничью (предыдущие две встречи состоялись в 2010 году).

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Боруссия Д (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 69; 1:1 – Неймар, 75; 2:1 – Холанд, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2122

      SarJr 23 минуты назад

      верю, что в париже холанд закончит начатое. была бы красивая история: много миллионный гранд вылетает от пацана за 20 млн, да к тому же, которому еще нет 20))))

      0
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      Рейтинг: +4987

      paracetamol 37 минут назад

      Молодежь надо растить или покупать, если растить не в состоянии, а не скупать всякое старье за миллионы!

      0
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      Рейтинг: +2122

      mutabor0992 40 минут назад

      А в Норвегии и в футбол играть умеют!Холланд(19 лет!!!)- это НЕЧТО!!!А ПСЖ зажравшиеся кастраты!!!

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      Рейтинг: +1776

      Danish Dynamite 1 час назад

      Очень красивая игра. Холанд - нечто, это Ян Коллер какой-то в лучшие годы. Здорово, что именно сейчас, когда футбол стал плюшевым, появился такой силовой форвард. Как из 90-х шагнул сюда )))

      4
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      Рейтинг: +2649

      zatonn 1 час назад

      Молодцы, Шмели! Я желал им победы, и моё пожелание сбылось! Теперь, главное, не проиграть на Стад де Франс!

      3
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      Рейтинг: +432

      _MATRIX_ 1 час назад

      Ай да норвежец!

      4
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      Рейтинг: +331

      Portoz 1 час назад

      Мбапе недоумевает

      2
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      Рейтинг: +895

      FENIX-SL > Portoz 1 час назад

      мбаппе красава
      а остальные просто игроки уровневые
      неймар весь матч облизывал промежность..а потом так радовался голу дзюбы..забавно)

      1
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      Рейтинг: +895

      FENIX-SL 1 час назад

      как же нравится Боруссия
      так еще и с таким бодрым составом как сейчас
      одно удовольствие наблюдать за такими ребятами

      и нет для меня проигрыша приятнее..чем у псж
      ну и манчествер сити конечно)

      4
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      Рейтинг: +2846

      uBaH_ 1 час назад

      Холланд зверь)

      9
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      Рейтинг: +895

      FENIX-SL > uBaH_ 1 час назад

      приятно что не пошел в супергранд
      в боруссии он будет просто киборгом в будущем
      ну и продадут конечно наверняка как всегда)

      6
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      Рейтинг: +47

      PTZevolution > FENIX-SL 1 час назад

      В ПСЖ лямов за 200)

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      Рейтинг: +9319

      DeStar > FENIX-SL 24 минуты назад

      Все мы понимаем кто заменит левандовски в Баварии , даже можно по другому и не думать , наверное уже все решено даже )

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