Лига чемпионов. Дубль Холанда в дебютной игре за «Боруссию» помог победить «ПСЖ»

верю, что в париже холанд закончит начатое. была бы красивая история: много миллионный гранд вылетает от пацана за 20 млн, да к тому же, которому еще нет 20))))
Форвард Эрлинг Холанд провел дебютный матч за «Боруссию» в Лиге чемпионов и помог ей победить парижан. Норвежец оформил дубль, забив во втором тайме. Единственный гол у гостей забил Неймар.
Впервые в истории команды сыграли друг против друга не вничью (предыдущие две встречи состоялись в 2010 году).
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Боруссия Д (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Холанд, 69; 1:1 – Неймар, 75; 2:1 – Холанд, 77.