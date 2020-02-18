Владелец «Леганеса» – «Барселоне»: «Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается»

Владелец «Леганеса» Фелипе Морено прокомментировал информацию о желании «Барселоны» приобрести форварда Мартина Брайтвайта.

«Вчера днем звонили из «Барселоны». Сказали, что рассматривают вариант с Брайтвайтом среди прочих. Это был наш единственный контакт. Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается. Мы всерьез озабочены. После того как ушел Эн-Несири, теперь подобное происходит с Брайтвайтом. И это усложняет наше положение», – сказал Морено.

Он отметил, что «Леганес» не собирается вести переговоры о трансфере 28-летнего нападающего.

В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле .

и . Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов