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    Владелец «Леганеса» – «Барселоне»: «Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается»

    Владелец «Леганеса» Фелипе Морено прокомментировал информацию о желании «Барселоны» приобрести форварда Мартина Брайтвайта.

    «Вчера днем звонили из «Барселоны». Сказали, что рассматривают вариант с Брайтвайтом среди прочих. Это был наш единственный контакт. Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается. Мы всерьез озабочены. После того как ушел Эн-Несири, теперь подобное происходит с Брайтвайтом. И это усложняет наше положение», – сказал Морено.

    Он отметил, что «Леганес» не собирается вести переговоры о трансфере 28-летнего нападающего.

    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
    • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
    • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
    • При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

    Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1320

      ALEX ML 12 минут назад

      Почти белый брат

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      Рейтинг: +1990

      absent32 40 минут назад

      красавчик))) зарабатывать не только Барса хочет

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      Рейтинг: +1720

      giluxa1963 1 час назад

      еще одно подтверждение того что барса в панике

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      Рейтинг: +4661

      серега кашин 1 час назад

      сейчас за малые деньги никто барсе никого не отдаст, возьмут сумму по полной

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      Рейтинг: +196

      DyadyaWel 1 час назад

      Очередной бессмысленный трансфер. Неужели в дубле нет ни одного форварда, которого можно использовать для подстраховки?! Толку от левого игрока, который абсолютно не интегрирован в схему игры Барсы!! Больше похоже на попытки Бартомеу хоть что-то урвать на последок.

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