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  • Владелец «Леганеса» – «Барселоне»: «Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается»

Владелец «Леганеса» – «Барселоне»: «Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается»

18 февраля 2020, 17:48
8

Владелец «Леганеса» Фелипе Морено прокомментировал информацию о желании «Барселоны» приобрести форварда Мартина Брайтвайта.

«Вчера днем звонили из «Барселоны». Сказали, что рассматривают вариант с Брайтвайтом среди прочих. Это был наш единственный контакт. Либо платите отступные, либо Брайтвайт остается. Мы всерьез озабочены. После того как ушел Эн-Несири, теперь подобное происходит с Брайтвайтом. И это усложняет наше положение», – сказал Морено.

Он отметил, что «Леганес» не собирается вести переговоры о трансфере 28-летнего нападающего.

  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
  • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
  • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
  • При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

Источник: AS
Леганес Барселона Брейтуэйт Мартин
Комментарии (8)
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DyadyaWel
1582037855
Очередной бессмысленный трансфер. Неужели в дубле нет ни одного форварда, которого можно использовать для подстраховки?! Толку от левого игрока, который абсолютно не интегрирован в схему игры Барсы!! Больше похоже на попытки Бартомеу хоть что-то урвать на последок.
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серега кашин
1582037892
сейчас за малые деньги никто барсе никого не отдаст, возьмут сумму по полной
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giluxa1963
1582039785
еще одно подтверждение того что барса в панике
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absent32
1582041251
красавчик))) зарабатывать не только Барса хочет
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ALEX ML
1582042940
Почти белый брат
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Artemka444
1582044526
будет отлично если барсе будут отказывать!!!
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Cules2013
1582053588
нахрен он Барсе вообще сдался? хоть за сколько
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