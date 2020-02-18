Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

«Барселона» планирует усилить атакующую линию нападающим «Леганеса» Мартином Брайтвайтом.
Каталонцы намерены выкупить 28-летнего игрока сборной Дании за 20 миллионов евро, прописанных в качестве отступных.
Источник сообщает, что сделку должны закрыть до конца этой недели.
В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
- В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
- Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
- При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.
Источник: Cadena COPE
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