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  • Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

18 февраля 2020, 07:10
5

«Барселона» планирует усилить атакующую линию нападающим «Леганеса» Мартином Брайтвайтом.

Каталонцы намерены выкупить 28-летнего игрока сборной Дании за 20 миллионов евро, прописанных в качестве отступных.

Источник сообщает, что сделку должны закрыть до конца этой недели.

В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

  • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
  • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
  • При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

Источник: Cadena COPE

COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Испания. Примера Барселона Леганес Брейтуэйт Мартин
Комментарии (5)
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калач
1582003052
топовая покупка. Странно что не купили его за 150 лямов
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LAY394
1582007023
ДЛЯ БАРСЕНОГИ ВСЕ УСЛОВИЯ
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Danish Dynamite
1582014891
Ух ты! Не знал. Приятно, что датчанин может появиться в Барсе))
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Mister_Tomsk
1582015098
не поможет уже им ни чего
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