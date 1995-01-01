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    Cadena COPE: «Барселона» купит Брайтвайта из «Леганеса» за 20 миллионов

    «Барселона» планирует усилить атакующую линию нападающим «Леганеса» Мартином Брайтвайтом.

    Каталонцы намерены выкупить 28-летнего игрока сборной Дании за 20 миллионов евро, прописанных в качестве отступных.

    Источник сообщает, что сделку должны закрыть до конца этой недели.

    В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.

    • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
    • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
    • При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

    Источник: Cadena COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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