Мартынович получил травму в матче с «Мольде». Защитник «Краснодара» может пропустить семь недель

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель прокомментировал состояние защитника «Краснодара» Александра Мартыновича, который получил травму в товарищеском матче с «Мольде».

«Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель» – сказал Мархель.

«Краснодар» работает на третьем тренировочном сборе.

После 19 туров краснодарцы идут на втором месте в РПЛ, в их активе 35 очков.

Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»