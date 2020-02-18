Мартынович получил травму в матче с «Мольде». Защитник «Краснодара» может пропустить семь недель

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель прокомментировал состояние защитника «Краснодара» Александра Мартыновича, который получил травму в товарищеском матче с «Мольде».
«Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель» – сказал Мархель.
- «Краснодар» работает на третьем тренировочном сборе.
- После 19 туров краснодарцы идут на втором месте в РПЛ, в их активе 35 очков.
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»
Источник: «Прессбол»