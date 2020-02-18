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  • Мартынович получил травму в матче с «Мольде». Защитник «Краснодара» может пропустить семь недель

Мартынович получил травму в матче с «Мольде». Защитник «Краснодара» может пропустить семь недель

18 февраля 2020, 13:40
4

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель прокомментировал состояние защитника «Краснодара» Александра Мартыновича, который получил травму в товарищеском матче с «Мольде».

«Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель» – сказал Мархель.

  • «Краснодар» работает на третьем тренировочном сборе.
  • После 19 туров краснодарцы идут на втором месте в РПЛ, в их активе 35 очков.

Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»

Источник: «Прессбол»
Россия. Премьер-лига Беларусь Краснодар Мархель Михаил Мартынович Александр
Комментарии (4)
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Argon
1582030604
Вечная проблема. Еще играть не начали, уже потери.
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Давид59
1582037283
Не вовремя. Лигочемпионская гонка на финишной прямой. Здоровья!
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portero
1582040574
Ну вот и хватит травм , а то осень куча народу на больничке, еще весна не началась опять лазарет.
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zigbert
1582133907
Ключевой игрок обороны Краснодара. Для решающих матчей он просто необходим. Здоровья!
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