Конов: «Зенит» и «Сочи» договорились по переходу Кокорина»

Журналист Василий Конов сообщил, что «Зенит» и «Сочи» согласовали условия перехода нападающего Александра Кокорина.

«История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в «Сочи», – написал Конов в телеграме.

Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Сочи» идет в РПЛ последним.

Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»