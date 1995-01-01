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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Конов: «Зенит» и «Сочи» договорились по переходу Кокорина»

    Журналист Василий Конов сообщил, что «Зенит» и «Сочи» согласовали условия перехода нападающего Александра Кокорина.

    «История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в «Сочи», – написал Конов в телеграме.

    • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

    Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9992

      vladimir-7 48 минут назад

      Дзюба перекрестился и вздохнул полной грудью, теперь нет помехи дереву в Зените.

      1
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      Рейтинг: +3390

      3a zenit > vladimir-7 31 минуту назад

      ну такая шавка как ты никогда не видела как Дзюба пашет на поле в живую,твоему звиздежу нет веры чушь мусорная!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +216

      Литейный4 1 час назад

      Кокорин снова об этом узнает последним. Стыдно за Спартак. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -85

      Аденн 1 час назад

      Стыдно за бЗенит, за эту кучу дерьма.

      0
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      Рейтинг: +1690

      Борат > Аденн 1 час назад

      проснись, ты обо*рался !
      гы-гы

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