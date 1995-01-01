Конов: «Зенит» и «Сочи» договорились по переходу Кокорина»

Дзюба перекрестился и вздохнул полной грудью, теперь нет помехи дереву в Зените.
Журналист Василий Конов сообщил, что «Зенит» и «Сочи» согласовали условия перехода нападающего Александра Кокорина.
«История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в «Сочи», – написал Конов в телеграме.
- Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
- «Сочи» идет в РПЛ последним.
Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»