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    «Бернли» впервые с 1947 года за один сезон чемпионата обыграл «Саутгемптон» дважды

    В 26-м туре АПЛ «Бернли» победил «Саутгемптон» (2:1). Впервые с сезона-1946/47 команда смогла обыграть клуб из Саутгемптона дважды за одну кампанию в рамках чемпионата. Решающий гол забил Матей Выдра.

    Он забил первый свой гол в АПЛ с сентября 2018 года (спустя 511 дней), когда он отличился в матче с «Борнмутом». Чехом интересуется «Локомотив».

    • «Бернли» поднялся на десятое место, опередив «Арсенал».
    • «Саутгемптон» идет 13-м.
    • «Ливерпуль» лидирует в чемпионате.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1690

      Бухбух 28 минут назад

      А почему не напишут, как часто они играли между собой с 1947?

      0
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      Рейтинг: -1117

      Вот оно чё Михалыч 44 минуты назад

      впервые с 1947 года =======Ахренеть.....Ну чо, теперь они обязаны закатить грандиозную вечеринку.Где шампанское рекой,где стриптизерши у пилона, где пьяная сексуальная оргия.)))

      0
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      Рейтинг: +37275

      portero 55 минут назад

      Святые совсем плохо дома играют, плохая статистика.

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