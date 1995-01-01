«Бернли» впервые с 1947 года за один сезон чемпионата обыграл «Саутгемптон» дважды

В 26-м туре АПЛ «Бернли» победил «Саутгемптон» (2:1). Впервые с сезона-1946/47 команда смогла обыграть клуб из Саутгемптона дважды за одну кампанию в рамках чемпионата. Решающий гол забил Матей Выдра.

Он забил первый свой гол в АПЛ с сентября 2018 года (спустя 511 дней), когда он отличился в матче с «Борнмутом». Чехом интересуется «Локомотив».