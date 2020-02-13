AS: «Севилья» намерена вернуть Эмери

У Лопетеги всё хорошо, но имя - крайне неудачное... всю карму портит.
Экс– тренер «ПСЖ» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери может вернуться в «Севилью».
Испанский клуб намерен расстаться с действующим главным тренером Хуленом Лопетеги.
В случае отставки приоритетным вариантом для «Севильи» станет возвращение Унаи Эмери.
- Вместе с испанским специалистом «Севилья» три сезона подряд выигрывала Лигу Европы.
- В этом клубе Эмери проработал в период с 2013 по 2016-й.
- После 23-х туров «Севилья» делит в чемпионате Испании четвертое место с «Атлетико».