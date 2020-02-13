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    AS: «Севилья» намерена вернуть Эмери

    Экс– тренер «ПСЖ» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери может вернуться в «Севилью».

    Испанский клуб намерен расстаться с действующим главным тренером Хуленом Лопетеги.

    В случае отставки приоритетным вариантом для «Севильи» станет возвращение Унаи Эмери.

    • Вместе с испанским специалистом «Севилья» три сезона подряд выигрывала Лигу Европы.
    • В этом клубе Эмери проработал в период с 2013 по 2016-й.
    • После 23-х туров «Севилья» делит в чемпионате Испании четвертое место с «Атлетико».

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3189

      momwig_ 1 час назад

      У Лопетеги всё хорошо, но имя - крайне неудачное... всю карму портит.

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