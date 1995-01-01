Буффон: «Роналду – одна из причин, почему я вернулся в «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил уважение форварду туринцев Криштиану Роналду. Португалец сравнял счет в матче Кубка Италии против «Милана» (1:1).

«Роналду великолепен. Честно говоря, Криштиану – одна из причин, почему я вернулся в «Ювентус». Мне хотелось с ним тренироваться и играть за одну команду.

В этом плане каждый день для меня – это что-то новое», – поделился 42-летний вратарь.