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    Буффон: «Роналду – одна из причин, почему я вернулся в «Ювентус»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил уважение форварду туринцев Криштиану Роналду. Португалец сравнял счет в матче Кубка Италии против «Милана» (1:1).

    «Роналду великолепен. Честно говоря, Криштиану – одна из причин, почему я вернулся в «Ювентус». Мне хотелось с ним тренироваться и играть за одну команду.

    В этом плане каждый день для меня – это что-то новое», – поделился 42-летний вратарь.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го.
    • Спустя год Буффон вернулся в туринский клуб из «ПСЖ».
    • Матч против «Милана» Джанлуиджи провел с первой минуты.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6811

      mihail200606 7 минут назад

      Да это понятно.. Хочется наконец то ЛЧ выиграть, а кристину и брали для этого.. Но боюсь, не потянет вы и в этом году её, Ливер уж очень хорош

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