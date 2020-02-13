Хохлов: «Не в обиду Комличенко, но в моeм списке были другие нападающие»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал понять, что подписание форварда Николая Комличенко не входило в его планы.
– Главный тренсфер «Динамо» этой зимы – Николай Комличенко. Мощное усиление?
– Было бы некорректно сейчас оценивать селекционную политику «Динамо». И не буду.
– Но когда занимали пост главного тренера, следили за Комличенко?
– Конечно, я знаю достаточно о нем. Но на тот момент в моем списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду Комличенко будет сказано.
- 25 января «Динамо» купило Комличенко у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
- Игрок заключил с московским клубом контракт до лета 2024 года.
- Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года.
Источник: «Советский спорт»