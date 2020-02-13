Хохлов: «Не в обиду Комличенко, но в моeм списке были другие нападающие»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал понять, что подписание форварда Николая Комличенко не входило в его планы.

– Главный тренсфер «Динамо» этой зимы – Николай Комличенко. Мощное усиление?

– Было бы некорректно сейчас оценивать селекционную политику «Динамо». И не буду.

– Но когда занимали пост главного тренера, следили за Комличенко?

– Конечно, я знаю достаточно о нем. Но на тот момент в моем списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду Комличенко будет сказано.