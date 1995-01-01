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    Хохлов: «Не в обиду Комличенко, но в моeм списке были другие нападающие»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал понять, что подписание форварда Николая Комличенко не входило в его планы.

    – Главный тренсфер «Динамо» этой зимы – Николай Комличенко. Мощное усиление?

    – Было бы некорректно сейчас оценивать селекционную политику «Динамо». И не буду.

    – Но когда занимали пост главного тренера, следили за Комличенко?

    – Конечно, я знаю достаточно о нем. Но на тот момент в моем списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду Комличенко будет сказано.

    • 25 января «Динамо» купило Комличенко у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
    • Игрок заключил с московским клубом контракт до лета 2024 года.
    • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1452

      sir_Alex 1 час назад

      Кто подпишет самого Хохлова?

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      Рейтинг: +6590

      FanatSerj > sir_Alex 35 минут назад

      Уже вряд ли кто, до этого в Кубань не "зашел", а тут уж раз в Динамо слили, то кто его возьмет уже. Максимум ФНЛ, но там далеко не во всех клубах футбол нужен.

      0
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      Рейтинг: +1365

      Boeung777 2 часа назад

      В моём списке на диване тоже другие фамилии были, но я не тренер Динамо. Понимаешь, Дима?

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