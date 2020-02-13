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  • Хохлов: «Не в обиду Комличенко, но в моeм списке были другие нападающие»

Хохлов: «Не в обиду Комличенко, но в моeм списке были другие нападающие»

13 февраля 2020, 13:00
8

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал понять, что подписание форварда Николая Комличенко не входило в его планы.

– Главный тренсфер «Динамо» этой зимы – Николай Комличенко. Мощное усиление?

– Было бы некорректно сейчас оценивать селекционную политику «Динамо». И не буду.

– Но когда занимали пост главного тренера, следили за Комличенко?

– Конечно, я знаю достаточно о нем. Но на тот момент в моем списке были другие нападающие на усиление «Динамо». Не в обиду Комличенко будет сказано.

  • 25 января «Динамо» купило Комличенко у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.
  • Игрок заключил с московским клубом контракт до лета 2024 года.
  • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (8)
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Boeung777
1581588972
В моём списке на диване тоже другие фамилии были, но я не тренер Динамо. Понимаешь, Дима?
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sir_Alex
1581591558
Кто подпишет самого Хохлова?
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1-3-5-2
1581606957
Не в обиду Хохлову.... но у нас были другие списки на должность главного тренера
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Hektor 84
1581616166
Не в обиду Хохлову. Он уже не входит в планы Динамо. И наверно уже не войдет!
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yurdin
1581656457
Не в обиду Хохлову, но у болельщиков Динамо были планы в сезоне на место в пятёрке, а не на предпоследнее место.
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zigbert
1581690433
Игра Комличенко ответит на все вопросы.
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