Тороп, Котин и Колесниченко – в составе ЦСКА на третий сбор

ЦСКА назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в испанском Кампоаморе.

В составе оказался и вингер Кирилл Колесниченко из «Чертаново», который находится на просмотре в московской команде.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин;

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

Нападающие: Фeдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).