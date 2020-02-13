Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тороп, Котин и Колесниченко – в составе ЦСКА на третий сбор

13 февраля 2020, 12:34
5

ЦСКА назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в испанском Кампоаморе.

В составе оказался и вингер Кирилл Колесниченко из «Чертаново», который находится на просмотре в московской команде.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин;

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

Нападающие: Фeдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).

  • Сбор ЦСКА продлится до 23 февраля.
  • Армейцы проведут четыре контрольных матча.
  • Соперники – швейцарский «Делемон», шведский «Сириус», испанская «Картахена» и «Уфа».

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Колесниченко Кирилл
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pavlik1991
1581587960
А где караев??? Вроде неплохо смотрелся
Ответить
афоня72
1581592492
Опять просто посмотреть..?
Ответить
каа
1581617814
Нужен нап ... очень нужен... при чем уровня "не слабее Чалова"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+