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    Тороп, Котин и Колесниченко – в составе ЦСКА на третий сбор

    ЦСКА назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в испанском Кампоаморе.

    В составе оказался и вингер Кирилл Колесниченко из «Чертаново», который находится на просмотре в московской команде.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

    Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин;

    Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

    Нападающие: Фeдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).

    • Сбор ЦСКА продлится до 23 февраля.
    • Армейцы проведут четыре контрольных матча.
    • Соперники – швейцарский «Делемон», шведский «Сириус», испанская «Картахена» и «Уфа».

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      pavlik1991 8 минут назад

      А где караев??? Вроде неплохо смотрелся

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