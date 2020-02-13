Тороп, Котин и Колесниченко – в составе ЦСКА на третий сбор

ЦСКА назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в испанском Кампоаморе.
В составе оказался и вингер Кирилл Колесниченко из «Чертаново», который находится на просмотре в московской команде.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин;
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;
Нападающие: Фeдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).
- Сбор ЦСКА продлится до 23 февраля.
- Армейцы проведут четыре контрольных матча.
- Соперники – швейцарский «Делемон», шведский «Сириус», испанская «Картахена» и «Уфа».
Источник: Официальный сайт ЦСКА