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  • Пикфорд: «Все игроки сборной Англии получают критику. Все ненавидят нас. Это задевает и бесит»

Пикфорд: «Все игроки сборной Англии получают критику. Все ненавидят нас. Это задевает и бесит»

10 февраля 2020, 12:28
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Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд пожаловался на критику. По мнению голкипера, тех, кто выступает за английскую сборную, ненавидят.

«Пресса, бывшие футболисты (например, Гари Невилл) ведут охоту на игроков сборной Англии. Каждый получает критику. Это часть жизни игрока сборной. Ты должен жить с этим и стараться держать это подальше от своей головы.

Все ненавидят игроков сборной. Я с этим справляюсь. Это действительно задевает. Пока ты в сборной, тебя хвалят. Возвращаешься в клуб – сразу критикуют. Это бесит по-настоящему», – цитирует Пикфорда Goal.

  • Вратарь в сезоне АПЛ не пропустил ни одного матча.
  • Пикфорд стоит на рынке 35 миллионов евро.
  • С 2016 года голкипер провел 23 матча за сборную Англии, пропустил столько же голов.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Пикфорд Джордан
Комментарии (2)
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mihail200606
1581327726
Ну то есть не только у нас такое))
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Алехсбургер.
1581328063
к нам,к нам.к нам..) Пиар обеспечен. Пикфорд,иди на х.. И всё в порядке.
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