Пикфорд: «Все игроки сборной Англии получают критику. Все ненавидят нас. Это задевает и бесит»

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд пожаловался на критику. По мнению голкипера, тех, кто выступает за английскую сборную, ненавидят.

«Пресса, бывшие футболисты (например, Гари Невилл) ведут охоту на игроков сборной Англии. Каждый получает критику. Это часть жизни игрока сборной. Ты должен жить с этим и стараться держать это подальше от своей головы.

Все ненавидят игроков сборной. Я с этим справляюсь. Это действительно задевает. Пока ты в сборной, тебя хвалят. Возвращаешься в клуб – сразу критикуют. Это бесит по-настоящему», – цитирует Пикфорда Goal.