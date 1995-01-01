Смолов – в основе «Сельты» на матч с «Севильей». У игрока день рождения

Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Белтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов.

Испанцы арендовали Смолова у «Локомотива» до лета, заплатив 500 тысяч евро. «Сельта» идет в Примере последней.

Встреча на стадионе «Балаидос» (Сельта) начнется в 20:30 по Москве.