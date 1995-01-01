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    Смолов – в основе «Сельты» на матч с «Севильей». У игрока день рождения

    Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

    «Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Белтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов.

    Испанцы арендовали Смолова у «Локомотива» до лета, заплатив 500 тысяч евро. «Сельта» идет в Примере последней.

    Встреча на стадионе «Балаидос» (Сельта) начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: твиттер «Сельты»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2701

      +50/-50 5 минут назад

      Лучше бы показали лидеров Бундеса. Баварию и Лейпциг. Приходится смотреть аутсайдера испанской ЛаЛиги.
      Этих москвичей понять нельзя, как будто не в этой Стране живут.

      0
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      Рейтинг: +596

      житель СПб 32 минуты назад

      Одного из "лучших" российских нападающих арендовали на полгода за 500 тыс. евро?! А почему не бесплатно? Что творится? Почему Локомотив его отдал - если весной явно будет борьба за второе место? Ничего не понимаю! Кто-нибудь может это объяснить? А Федору, хоть он и балбес порядочный - конечно, поздравления с днем рождения и удачи!

      0
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      Рейтинг: +4579

      серега кашин 36 минут назад

      ну, федя, надо забить

      0
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      Рейтинг: +3187

      BAIv 57 минут назад

      Есть повод выпить за днюху Смолова. Ведь не забьёт .

      0
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      Рейтинг: +7936

      alex1951 59 минут назад

      Повезло парню...Есть и мотивация отличится ,днюха плюс дебют,...такое раз в году случается....Вперед Фе!

      1
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      Рейтинг: +1546

      Алекс_987 > alex1951 36 минут назад

      "днюха плюс дебют" - такое случается от силы раз-два в жизни:)

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      Рейтинг: +7936

      alex1951 > Алекс_987 30 минут назад

      .....надеюсь ты его не хоронишь? ))))
      а что касается дебюта ,то скажем кончится аренда,то опять новый клуб,как то так....

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      Рейтинг: +1546

      Алекс_987 > alex1951 28 минут назад

      Вероятность дебюта в новом клубе в свою днюху крайне невелика:)

      0
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      Рейтинг: +13998

      bset 1 час назад

      Хочется верить, что все получится и Смолов поможет выправить ситуацию. Но позиция зависимая. Вряд ли партнеры резко начнут играть лучше, а без доставки мяча нападающий бесполезен.

      2
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      Рейтинг: +22973

      zra78 1 час назад

      С Днём рождения и удачи Федя! Забей гол себе в подарок!

      4
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