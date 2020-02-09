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  • Форвард «Сосьедада» Исак за неделю набрал пять очков по системе «гол+пас»

Форвард «Сосьедада» Исак за неделю набрал пять очков по системе «гол+пас»

9 февраля 2020, 18:29

Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак принес команде победу в матче 23-го тура Примеры против «Атлетика» (2:1). В этой встрече швед также отдал результативный пас.

На неделе в рамках Кубка Испании Исак забил два гола мадридскому «Реалу» и отдал результативную передачу. Всего за неделю швед набрал пять очков по системе «гол+пас».

  • Баски купили Исака летом у дортмундской «Боруссии» за 6,5 миллиона евро.
  • В сезоне Примеры швед забил семь голов.
  • «Реал Сосьедад» в таблице Примеры идет шестым.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Сосьедад Исак Александер
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