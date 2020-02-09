Форвард «Сосьедада» Исак за неделю набрал пять очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак принес команде победу в матче 23-го тура Примеры против «Атлетика» (2:1). В этой встрече швед также отдал результативный пас.
На неделе в рамках Кубка Испании Исак забил два гола мадридскому «Реалу» и отдал результативную передачу. Всего за неделю швед набрал пять очков по системе «гол+пас».
- Баски купили Исака летом у дортмундской «Боруссии» за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне Примеры швед забил семь голов.
- «Реал Сосьедад» в таблице Примеры идет шестым.
Источник: Бомбардир.ру