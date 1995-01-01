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    Форвард «Сосьедада» Исак за неделю набрал пять очков по системе «гол+пас»

    Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак принес команде победу в матче 23-го тура Примеры против «Атлетика» (2:1). В этой встрече швед также отдал результативный пас.

    На неделе в рамках Кубка Испании Исак забил два гола мадридскому «Реалу» и отдал результативную передачу. Всего за неделю швед набрал пять очков по системе «гол+пас».

    • Баски купили Исака летом у дортмундской «Боруссии» за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне Примеры швед забил семь голов.
    • «Реал Сосьедад» в таблице Примеры идет шестым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +741

      russkiisergei 2 часа назад

      РЕАЛу он забил один из офсайда. так, что вычитайте один

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