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  • «Эвертон» – второй в таблице АПЛ, составленной из матчей после прихода Анчелотти

«Эвертон» – второй в таблице АПЛ, составленной из матчей после прихода Анчелотти

9 февраля 2020, 15:59
7

С момента назначения на пост менеджера Карло Анчелотти «Эвертон» провел в АПЛ восемь матчей и набрал 17 очков. Больше баллов за указанный период заработал только «Ливерпуль» – 24.

При Анчелотти в АПЛ «Эвертон» проиграл только один раз и имеет положительную разницу мячей – 14 против девяти пропущенных.

  • Анчелотти до возвращения в АПЛ работал в «Наполи».
  • В общей таблице «Эвертон» идет седьмым, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.
  • Следующий соперник по АПЛ – «Арсенал» (23 февраля).

Источник: твиттер Вадима Лукомского
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эвертон Анчелотти Карло
Комментарии (7)
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Олег1204
1581255361
Один из лучших тренеров в мирк
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DeStar
1581255651
А я всегда говорил что Анчи топ, плюс ставит классный футбол
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mihail200606
1581255907
Папа Карло знает свое дело.. Эвертон вовремя подсуетился
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LAMPARD080808
1581257200
Щас будет Календарь просто бешенный из 7 матчей , там посмотрим в деле , а так конечно молодцы , что команда , что тренер
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Сильвербой
1581258293
А сейчас уже и такие таблицы есть??? Ах...ть!!!
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Cules2013
1581261338
Это хорошо, но выводы делать раньше конца сезона вообще бессмысленно. Эвертон сейчас играет только в АПЛ, из всех кубков он вылетел, поэтому, если по итогам сезона Эвертон не попадёт в зону ЛЕ, то все старания и успехи Анчи ничего не стоят. Если посмотреть на таблицу, то ясно, что Эвертону конкуренцию составляют МЮ, Арсенал, ТТХ, Вулвз, Шеффилд - короче очень жарко будет. На самом деле Эвертону молится нужно, чтобы в Кубках Англии и ЛЕ победили те, кто уже будет иметь места в ЛЧ и ЛЕ, а иначе конкуренция вообще будет супер-сложная.
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zigbert
1581266265
За это можно только похвалить Карло.
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