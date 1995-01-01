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    «Эвертон» – второй в таблице АПЛ, составленной из матчей после прихода Анчелотти

    С момента назначения на пост менеджера Карло Анчелотти «Эвертон» провел в АПЛ восемь матчей и набрал 17 очков. Больше баллов за указанный период заработал только «Ливерпуль» – 24.

    При Анчелотти в АПЛ «Эвертон» проиграл только один раз и имеет положительную разницу мячей – 14 против девяти пропущенных.

    • Анчелотти до возвращения в АПЛ работал в «Наполи».
    • В общей таблице «Эвертон» идет седьмым, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.
    • Следующий соперник по АПЛ – «Арсенал» (23 февраля).

    Источник: твиттер Вадима Лукомского

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5599

      Сильвербой 31 минуту назад

      А сейчас уже и такие таблицы есть??? Ах...ть!!!

      0
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      Рейтинг: +24

      LAMPARD080808 49 минут назад

      Щас будет Календарь просто бешенный из 7 матчей , там посмотрим в деле , а так конечно молодцы , что команда , что тренер

      0
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      Рейтинг: +6743

      mihail200606 1 час назад

      Папа Карло знает свое дело.. Эвертон вовремя подсуетился

      2
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      Рейтинг: +9322

      DeStar 1 час назад

      А я всегда говорил что Анчи топ, плюс ставит классный футбол

      2
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      Рейтинг: +409

      Олег1204 1 час назад

      Один из лучших тренеров в мирк

      2
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