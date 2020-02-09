«Эвертон» – второй в таблице АПЛ, составленной из матчей после прихода Анчелотти

С момента назначения на пост менеджера Карло Анчелотти «Эвертон» провел в АПЛ восемь матчей и набрал 17 очков. Больше баллов за указанный период заработал только «Ливерпуль» – 24.

При Анчелотти в АПЛ «Эвертон» проиграл только один раз и имеет положительную разницу мячей – 14 против девяти пропущенных.