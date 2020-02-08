Бакаев: «Я не лидер «Спартака». Если лидер, то плохой – на десятом месте команда»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после завершения Кубка «Париматч» Премьер прокомментировал положение команды в РПЛ.

– Давайте не будем спешить, подождем немножко – много работы предстоит. Я не лидер. Если лидер, то плохой – на десятом месте команда идет.

– Вы сегодня больше слева играли.

– Мне без разницы. В прошлом матче вообще играл в нападении. Куда тренер ставит, там и готов играть. Для меня всегда было важно просто играть.

– После победы вы с Джикией понесли трофей к детям. Почему так решили?

– Болельщики перед этим попросили. Мы пошли, потому что они нас сегодня поддерживали, и это наша общая победа. Мы порадовались в кругу команды, а потом надо было всем вместе порадоваться. Футболки тоже многие дали, в этом ничего такого нет, – сказал Бакаев.

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».

В РПЛ «Спартак» идет на десятом месте, отставая от лидера чемпионата на 23 очка.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира