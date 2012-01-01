Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Бакаев: «Я не лидер «Спартака». Если лидер, то плохой – на десятом месте команда»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после завершения Кубка «Париматч» Премьер прокомментировал положение команды в РПЛ.

    – Давайте не будем спешить, подождем немножко – много работы предстоит. Я не лидер. Если лидер, то плохой – на десятом месте команда идет.

    – Вы сегодня больше слева играли.

    – Мне без разницы. В прошлом матче вообще играл в нападении. Куда тренер ставит, там и готов играть. Для меня всегда было важно просто играть.

    – После победы вы с Джикией понесли трофей к детям. Почему так решили?

    – Болельщики перед этим попросили. Мы пошли, потому что они нас сегодня поддерживали, и это наша общая победа. Мы порадовались в кругу команды, а потом надо было всем вместе порадоваться. Футболки тоже многие дали, в этом ничего такого нет, – сказал Бакаев.

    • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
    • До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».
    • В РПЛ «Спартак» идет на десятом месте, отставая от лидера чемпионата на 23 очка.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11703

      vka1970 6 минут назад

      Ну и правильно.
      Не стоит переоценивать этот кубок.
      В реале дел ещё невпроворот.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru