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  • Бакаев: «Я не лидер «Спартака». Если лидер, то плохой – на десятом месте команда»

Бакаев: «Я не лидер «Спартака». Если лидер, то плохой – на десятом месте команда»

8 февраля 2020, 19:42
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после завершения Кубка «Париматч» Премьер прокомментировал положение команды в РПЛ.

– Давайте не будем спешить, подождем немножко – много работы предстоит. Я не лидер. Если лидер, то плохой – на десятом месте команда идет.

– Вы сегодня больше слева играли.

– Мне без разницы. В прошлом матче вообще играл в нападении. Куда тренер ставит, там и готов играть. Для меня всегда было важно просто играть.

– После победы вы с Джикией понесли трофей к детям. Почему так решили?

– Болельщики перед этим попросили. Мы пошли, потому что они нас сегодня поддерживали, и это наша общая победа. Мы порадовались в кругу команды, а потом надо было всем вместе порадоваться. Футболки тоже многие дали, в этом ничего такого нет, – сказал Бакаев.

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
  • До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».
  • В РПЛ «Спартак» идет на десятом месте, отставая от лидера чемпионата на 23 очка.

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (7)
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vka1970
1581182814
Ну и правильно. Не стоит переоценивать этот кубок. В реале дел ещё невпроворот.
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Томик
1581186467
Наконец-то начинает работать мозг - хотя бы более менее трезво оценивает ситуацию. Может быть разовьётся эта работа до уровня, который позволит ему в Спартаке в футбол играть, всё таки. Пока ни о чём. Опять его на разные позиции ставят - пытаются понять где он меньше вреда приносит. Надо работать над собой .
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knikos
1581261185
Каков лидер , такова и команда ...
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