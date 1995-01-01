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    АПЛ. «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и обогнал «МЮ» в таблице

    В матче 26-го тура АПЛ «Эвертон» дома победил «Кристал Пэлас».

    Клуб из Ливерпуля набрал 36 очков и вышел на седьмое место в АПЛ, обогнав «МЮ» (35 очков), который еще не играл свой матч в туре.

    Эвертон – Кристал Пэлас 2:1 (второй тайм)

    Голы: 1:0 – Бернард, 18; 1:1 – Бентеке, 51; 2:1 – Ришарлисон, 58; 3:1 – Кэлверт-Льюин, 88.

    Эвертон: Пикфорд, Мина, Динь, Кин, Коулмэн, Шнайдерлин, Сигурдссон (Холгейт, 86), Уолкотт (Сидибе, 26), Бернард (Дэвис, 65), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

    Кристал Пэлас: Гуаита, Томкинс (Дэнн, 61), ван Анхолт, Уорд (Куяте, 79), Кэйхилл, Миливоевич, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, Бентеке, Айю.

    Предупреждение: Маккарти (10).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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