АПЛ. «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и обогнал «МЮ» в таблице

В матче 26-го тура АПЛ «Эвертон» дома победил «Кристал Пэлас».

Клуб из Ливерпуля набрал 36 очков и вышел на седьмое место в АПЛ, обогнав «МЮ» (35 очков), который еще не играл свой матч в туре.

АПЛ. 26-й тур.

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бернард, 18; 1:1 – Бентеке, 51; 2:1 – Ришарлисон, 58; 3:1 – Кэлверт-Льюин, 88.

Эвертон: Пикфорд, Мина, Динь, Кин, Коулмэн, Шнайдерлин, Сигурдссон (Холгейт, 86), Уолкотт (Сидибе, 26), Бернард (Дэвис, 65), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

Кристал Пэлас: Гуаита, Томкинс (Дэнн, 61), ван Анхолт, Уорд (Куяте, 79), Кэйхилл, Миливоевич, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, Бентеке, Айю.

Предупреждение: Маккарти, 10.

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