Моуринью состриг волосы

Завязывать нужно с тренерский.. нет идей, закончились. А если нет того самогона что Палыч хлещет, то пора на пенсию)))
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью изменил имидж, сбрив с головы волосы. Это случилось после матча Кубка Англии против «Саутгемптона» (3:2).
Впервые с новой прической Моуринью появится в матче 16 февраля, когда в 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Астон Виллы».
- Моуринью тренирует лондонцев с осени.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
- В последних двух матчах турнира лондонцы победили.