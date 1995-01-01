Моуринью состриг волосы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью изменил имидж, сбрив с головы волосы. Это случилось после матча Кубка Англии против «Саутгемптона» (3:2).

Впервые с новой прической Моуринью появится в матче 16 февраля, когда в 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Астон Виллы».