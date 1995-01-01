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    Моуринью состриг волосы

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью изменил имидж, сбрив с головы волосы. Это случилось после матча Кубка Англии против «Саутгемптона» (3:2).

    Впервые с новой прической Моуринью появится в матче 16 февраля, когда в 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Астон Виллы».

    • Моуринью тренирует лондонцев с осени.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
    • В последних двух матчах турнира лондонцы победили.

    Источник: Mirror

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +187

      mp7700 40 минут назад

      Завязывать нужно с тренерский.. нет идей, закончились. А если нет того самогона что Палыч хлещет, то пора на пенсию)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2134

      Борат 1 час назад

      Тадеска побрил *опy !

      2
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      ...
      Рейтинг: +2125

      alarm > Борат 1 час назад

      стыдно за тупеско)

      0
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