Директор «Чертаново»: «МЮ» просят видео с Пиняевым после каждого матча в ЮФЛ. Если Сереже предложат контракт, я не буду против»

ну началось сочинение небылиц, а директору пиарить себя и академию. какой нах...й мю, только послеуслышаннаго он возомнит себя невезь кем и конец карьере
Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об интересе «МЮ» к нападающему Сергею Пиняеву.
— «МЮ» за ним следит. Просят видео после каждого матча в нашей ЮФЛ (U-17), интересуются, сколько он сыграл, ждут нарезки. Мы всем этим занимаемся. Если жизнь сложится так, что Сереже предложат соглашение в «МЮ», я не буду против, только двумя руками за.
Если сложится как-то по-другому — это судьба. Мы не знаем, что будет дальше. Но, предвосхищая вопросы, которые могут возникнуть, до 18 лет он не может заключать контракты в Англии. Поэтому третий год ездит на стажировки.
— Нет опасений, что в 17 лет ему предложат миллион евро зарплаты в каком-нибудь российском клубе, и он рванет из «Чертаново»?
— Все может быть. У Сергея своя голова на плечах. На сегодняшний день я вижу, что он хотел бы оказаться в Европе, в «МЮ», – сказал Ларин.
- Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
- Второй раз отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
- Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать 15-летнего игрока на четыре года.
Директор «Чертаново»: «Возможно, Пиняева возьмут в «Манчестер Юнайтед» после 18-ти лет»