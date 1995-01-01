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    Директор «Чертаново»: «МЮ» просят видео с Пиняевым после каждого матча в ЮФЛ. Если Сереже предложат контракт, я не буду против»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об интересе «МЮ» к нападающему Сергею Пиняеву.

    — «МЮ» за ним следит. Просят видео после каждого матча в нашей ЮФЛ (U-17), интересуются, сколько он сыграл, ждут нарезки. Мы всем этим занимаемся. Если жизнь сложится так, что Сереже предложат соглашение в «МЮ», я не буду против, только двумя руками за.

    Если сложится как-то по-другому — это судьба. Мы не знаем, что будет дальше. Но, предвосхищая вопросы, которые могут возникнуть, до 18 лет он не может заключать контракты в Англии. Поэтому третий год ездит на стажировки.

    — Нет опасений, что в 17 лет ему предложат миллион евро зарплаты в каком-нибудь российском клубе, и он рванет из «Чертаново»?

    — Все может быть. У Сергея своя голова на плечах. На сегодняшний день я вижу, что он хотел бы оказаться в Европе, в «МЮ», – сказал Ларин.

    • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
    • Второй раз отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
    • Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать 15-летнего игрока на четыре года.

    Директор «Чертаново»: «Возможно, Пиняева возьмут в «Манчестер Юнайтед» после 18-ти лет»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4536

      серега кашин 33 минуты назад

      ну началось сочинение небылиц, а директору пиарить себя и академию. какой нах...й мю, только послеуслышаннаго он возомнит себя невезь кем и конец карьере

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