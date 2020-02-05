Байрамяну предложат выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян вскоре может быть заигран за сборную Армении. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, футболисту предложат выступать за армян.

Это связано с тем, что выступление за армян не скажется на статусе футболиста в РПЛ: по новым правилам он не будет считаться легионером, даже если будет играть за сборную Армении. При прежнем регламенте Байрамян, выйдя хотя бы раз в футболке армян, сразу бы начал считаться легионером.