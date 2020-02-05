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Байрамяну предложат выступать за сборную Армении

5 февраля 2020, 21:59
14

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян вскоре может быть заигран за сборную Армении. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, футболисту предложат выступать за армян.

Это связано с тем, что выступление за армян не скажется на статусе футболиста в РПЛ: по новым правилам он не будет считаться легионером, даже если будет играть за сборную Армении. При прежнем регламенте Байрамян, выйдя хотя бы раз в футболке армян, сразу бы начал считаться легионером.

  • Сейчас у игрока два гражданства: российское и армянское.
  • Игрок родился в Коти (Армения).
  • Байрамян на рынке стоит 2,8 миллиона евро.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ростов Армения Байрамян Хорен
Комментарии (14)
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серега кашин
1580931298
за россию ему точно не светит
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portero
1580931562
Это ему решать ...
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Boeung777
1580932705
При данном раскладе он ничего не теряет. А поиграть в отборах с сильными командами только в плюс.
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Сергей Александрович
1580933744
За Россию бы его! Хороший игрок
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1580934361
Понравилась последняя строчка новости - Байрамян на рынке стоит 2.8 миллиона, звучит очень по-армянски.
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1580934697
Вообще Байрамян конечно очень хорош в этом сезоне, один из лучших атакующих хавов РПЛ, его нельзя упускать, для сборной безусловно будет полезен. А вообще поражает парадоксальность РФС - душат развитие футбола лимитом, якобы наоборот для развития российских игроков и пользы сборной, но при этом игрок сборной Армении не будет являться легионером, СНГ ведь, братские народы, но где смысл, где логика, где польза?
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Lester84
1580938088
Да он и сборной России бы пригодился
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bset
1580965806
То припишут к новости куча хлама, то не могут чуть расписать, что за новое такое правило. Журналюхи такие журналюхи...
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klim2m
1580971983
Да только гляньте на этого главного, с его пренебрижением , вальяжностью, значимостью. о каком Хорике и многих других толковых ребятах идет речь, )))))
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zigbert
1581016449
Пусть выбирает сам.
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