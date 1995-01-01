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    Байрамяну предложат выступать за сборную Армении

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян вскоре может быть заигран за сборную Армении. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, футболисту предложат выступать за армян.

    Это связано с тем, что выступление за армян не скажется на статусе футболиста в РПЛ: по новым правилам он не будет считаться легионером, даже если будет играть за сборную Армении. При прежнем регламенте Байрамян, выйдя хотя бы раз в футболке армян, сразу бы начал считаться легионером.

    • Сейчас у игрока два гражданства: российское и армянское.
    • Игрок родился в Коти (Армения).
    • Байрамян на рынке стоит 2,8 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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