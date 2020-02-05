Черчесов покинул Катар после матча «Спартак» – «Локомотив»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул Катар после матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1, 2:4 по пенальти). После игры специалист отправился в аэропорт и улетел в Москву, пишет «Матч ТВ».

На турнире в Катаре впереди третий тур. Оставшиеся две игры и вручение трофея состоятся в выходные.