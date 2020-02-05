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    Черчесов покинул Катар после матча «Спартак» – «Локомотив»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул Катар после матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1, 2:4 по пенальти). После игры специалист отправился в аэропорт и улетел в Москву, пишет «Матч ТВ».

    На турнире в Катаре впереди третий тур. Оставшиеся две игры и вручение трофея состоятся в выходные.

    • Лидирует в таблице «Спартак».
    • Последним идет сербский «Партизан».
    • Сборная России ближайший матч проведет в марте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2020 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14466

      playsh 6 февраля 2020, 10:50

      У Черчеса лужёные нервы.От такой игры сборников бежать надо было после первого тайма.

      0
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 6 февраля 2020, 10:36

      Смотрел игру, культуры паса, вообще никакой! Сделать 3-4 передачи уже проблема.
      И это клуб РПЛ!!!! Такое чувство, что в спорт школе не доучились.

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 6 февраля 2020, 03:55

      Перегрелся?

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 6 февраля 2020, 17:04

      Охладел.

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