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    Семин выпустил Медведева на серию пенальти со «Спартаком». Вратарь отбил два удара

    «Локомотив» победил «Спартак» в игре 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер, выиграв по пенальти.

    Перед серией одиннадцатиметровых главный тренер Юрий Семин заменил голкипера Антона Коченкова, отыгравшего всю встречу, на Никиту Медведева. 25-летний вратарь отбил два удара.

    • «Локо» подписал Медведева в 2017 году.
    • Последний раз он провел за московскую команду официальный матч в сезоне-2017/18.

    Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +257

      kliker 44 минуты назад

      Медведев после рекордов в Ростове мог бы играть, но уже который год на лавке деньги копит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2062

      Борат 1 час назад

      Два из четырёх!
      Позор рылам!
      Распустить кривоногих!
      Гыгы

      -2
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