«Локомотив» победил «Спартак» в игре 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер, выиграв по пенальти.

Перед серией одиннадцатиметровых главный тренер Юрий Семин заменил голкипера Антона Коченкова, отыгравшего всю встречу, на Никиту Медведева. 25-летний вратарь отбил два удара.

«Локо» подписал Медведева в 2017 году.

Последний раз он провел за московскую команду официальный матч в сезоне-2017/18.

Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак»