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  • Globo Esporte: «Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50 процентов прав на Пауло. Москвичи предлагали 7 миллионов

Globo Esporte: «Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50 процентов прав на Пауло. Москвичи предлагали 7 миллионов

5 февраля 2020, 13:55
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«Флуминенсе» отказал ЦСКА в приобретении прав на нападающего Маркоса Пауло, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, армейцы предлагали купить 50 процентов прав на 19-летнего игрока за 7 миллионов евро. Пауло также не заинтересовался возможностью продолжить карьеру в РПЛ.

  • Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» готов продать форварда за 15 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не хочет его продлевать. Пауло привлек внимание «Барселоны» и «Реала».
  • Отступные в соглашении Пауло составляют 45 миллионов евро.
  • В активе футболиста шесть голов и пять ассистов в 30 матчах в составе «Флуминенсе».

ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал»

Источник: Globo Esporte

Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Флуминенсе
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