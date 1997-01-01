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    Globo Esporte: «Флуминенсе» отказал ЦСКА в покупке 50 процентов прав на Пауло. Москвичи предлагали 7 миллионов

    «Флуминенсе» отказал ЦСКА в приобретении прав на нападающего Маркоса Пауло, сообщает Globo Esporte.

    По информации источника, армейцы предлагали купить 50 процентов прав на 19-летнего игрока за 7 миллионов евро. Пауло также не заинтересовался возможностью продолжить карьеру в РПЛ.

    • Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» готов продать форварда за 15 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не хочет его продлевать. Пауло привлек внимание «Барселоны» и «Реала».
    • Отступные в соглашении Пауло составляют 45 миллионов евро.
    • В активе футболиста шесть голов и пять ассистов в 30 матчах в составе «Флуминенсе».

    ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал»

    Источник: Globo Esporte

    Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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      Hektor 84 58 минут назад

      Не прокатывают серые схемы Гинера?

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