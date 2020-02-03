Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»

«Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.

По информации Sport Bild, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Немецкий специалист намерен принять предложение «Милана». К работе в итальянском клубе он, скорее всего, приступит летом.

Сейчас Рангник занимает пост главы спортивного отдела компании «Red Bull».