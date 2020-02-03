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Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»

3 февраля 2020, 21:36
1

«Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.

По информации Sport Bild, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Немецкий специалист намерен принять предложение «Милана». К работе в итальянском клубе он, скорее всего, приступит летом.

Сейчас Рангник занимает пост главы спортивного отдела компании «Red Bull».

  • «Милан» по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.
  • Команду с октября возглавляет Стефано Пиоли.

Источник: Sport Bild
Италия. Серия А Милан Рангник Ральф
Комментарии (1)
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zatonn
1580756046
Не может. Из системы РБ он не уйдёт
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