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    Рангник может стать главным тренером и спортивным директором «Милана»

    «Милан» предложил Ральфу Рангнику совмещать посты главного тренера команды и спортивного директора клуба.

    По информации Sport Bild, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

    Немецкий специалист намерен принять предложение «Милана». К работе в итальянском клубе он, скорее всего, приступит летом.

    Сейчас Рангник занимает пост главы спортивного отдела компании «Red Bull».

    • «Милан» по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • Команду с октября возглавляет Стефано Пиоли.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2631

      zatonn 51 минуту назад

      Не может. Из системы РБ он не уйдёт

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