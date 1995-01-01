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    Это′О: «Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О признался, что ожидал большего от проекта махачкалинского клуба.

    – Вы всегда тепло отзывались о периоде карьеры в «Анжи». Не обидно, что сейчас клуб находится в довольно тяжелом положении и уже не играет в высшем дивизионе?

    – Да, последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой... Читая это, я даже чувствую грусть. Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта этого были большие планы – не на один-два года, а на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров.

    Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом... Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь «Анжи» для Дагестана значит очень и очень многое.

    • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • В составе махачкалинской команды камерунец забил 36 голов в 73 матчах.

    Это′О: «Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб»

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +515

      Сергей Каспийский 26 минут назад

      Какой ты глупый мальчик или делаешь из нас глупцов?

      0
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      Рейтинг: +1943

      Давид59 32 минуты назад

      Самуэль, не только тебе жаль. Проект "Анжи" мог здорово поднять имидж российского футбола. В России что-то никак с футболом не идёт. То хорошая команда, но денег не хватает (типа Ростова), то денег навалом, но команда никак не строится

      1
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      Рейтинг: +65

      Inkvizitor@ 38 минут назад

      ахах , вот в уши то нассали , что аж поверил

      0
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      Рейтинг: +9341

      KLIM777 39 минут назад

      Хоть кто-то может смело признать, что многие бизнесменки только наносят ущерб и ничего большего.

      0
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      Рейтинг: +1500

      Бомбардиръ 47 минут назад

      Ну, лопнул проект, теперь Анжи - это 0.

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      Рейтинг: +907

      Иван Петров 1986 54 минуты назад

      Да деньжат вы там не хило сорвали.

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