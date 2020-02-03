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  • Это′О: «Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов»

Это′О: «Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов»

3 февраля 2020, 09:56
7

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О признался, что ожидал большего от проекта махачкалинского клуба.

– Вы всегда тепло отзывались о периоде карьеры в «Анжи». Не обидно, что сейчас клуб находится в довольно тяжелом положении и уже не играет в высшем дивизионе?

– Да, последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой... Читая это, я даже чувствую грусть. Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта этого были большие планы – не на один-два года, а на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров.

Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом... Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь «Анжи» для Дагестана значит очень и очень многое.

  • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • В составе махачкалинской команды камерунец забил 36 голов в 73 матчах.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль
Комментарии (7)
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Иван Петров 1986
1580714562
Да деньжат вы там не хило сорвали.
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Inkvizitor@
1580715511
ахах , вот в уши то нассали , что аж поверил
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Давид59
1580715914
Самуэль, не только тебе жаль. Проект "Анжи" мог здорово поднять имидж российского футбола. В России что-то никак с футболом не идёт. То хорошая команда, но денег не хватает (типа Ростова), то денег навалом, но команда никак не строится
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Томик
1580723241
Всё было возможно. Но пошло по проторенной дорожке - отжали бизнес, просрали(поделили и потратили) деньги. Стандартная ситуация. Мимоходом можно придумать историю про то, что это Москва давит регионы, не давая развиваться.
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KOLBIS
1580723710
Завели игрушку,как надоела и бросили сразу...
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Стаz
1580733920
Не думею, что Это такой наивный, просто срубил в Анжи столько бабла, что теперь даже не удобно,тогда клуб в опе
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Hektor 84
1580811940
Ну если грустно, то помоги клубу. Подкинь деньжат.
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