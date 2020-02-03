Это′О: «Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О признался, что ожидал большего от проекта махачкалинского клуба.

– Вы всегда тепло отзывались о периоде карьеры в «Анжи». Не обидно, что сейчас клуб находится в довольно тяжелом положении и уже не играет в высшем дивизионе?

– Да, последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой... Читая это, я даже чувствую грусть. Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта этого были большие планы – не на один-два года, а на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров.

Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом... Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь «Анжи» для Дагестана значит очень и очень многое.

Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

В составе махачкалинской команды камерунец забил 36 голов в 73 матчах.

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