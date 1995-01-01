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    Это′О: «Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не смог полностью реализовать потенциал своей карьеры.

    – В том составе «Анжи» было много игроков самого высокого уровня – Роберто Карлос, Лассана Диарра, Кристофер Самба, Мубарак Буссуфа... Кого бы вы выделили среди российских игроков на этом фоне?

    – Первым на ум приходит Олег Шатов. У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб. Да, тот факт, что он давно играет в «Зените», характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы.

    • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • Шатов играл в махачкалинской команде с 2012-го по 2013-й.

    Источник: «Известия»

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