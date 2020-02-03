Это′О: «Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не смог полностью реализовать потенциал своей карьеры.

– В том составе «Анжи» было много игроков самого высокого уровня – Роберто Карлос, Лассана Диарра, Кристофер Самба, Мубарак Буссуфа... Кого бы вы выделили среди российских игроков на этом фоне?

– Первым на ум приходит Олег Шатов. У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб. Да, тот факт, что он давно играет в «Зените», характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы.