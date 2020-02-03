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Это′О: «Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб»

3 февраля 2020, 06:19
4

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О выразил мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не смог полностью реализовать потенциал своей карьеры.

– В том составе «Анжи» было много игроков самого высокого уровня – Роберто Карлос, Лассана Диарра, Кристофер Самба, Мубарак Буссуфа... Кого бы вы выделили среди российских игроков на этом фоне?

– Первым на ум приходит Олег Шатов. У него очень хорошая техника, видение поля, быстрота футбольного мышления. Мне казалось, он способен уехать в суперклуб. Да, тот факт, что он давно играет в «Зените», характеризует его как сильного футболиста. Но я думаю, он мог добиться большего. Мне сложно судить, почему так произошло. Возможно, всему виной травмы.

  • Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • Шатов играл в махачкалинской команде с 2012-го по 2013-й.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль Шатов Олег
Комментарии (4)
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Oldtrafford83
1580706154
В России кормят лучше))
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isakkobelini
1580706844
Зенит кладбище талантов
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altezzik
1580707235
Лимит победил!
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serppion
1580721737
Читаю про наших футболёров и не знаю, толи плакать, толи смеяться надо. Чалов мог бы заиграть в Барселоне, МанСити... Шатов мог бы уехать в топ-клуб... Дзюба почти в Тоттенхэме... Какого же хрена их туда не приглашают?
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