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    Это′О: «Месси – инородный элемент в земном футболе, но я бы выбрал Иньесту»

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О поделился мнением о бывших партнерах по каталонскому клубу Лионеле Месси и Андресе Иньесте.

    – При вас за первую команду «Барселоны» начал выступать Лионель Месси. Он лучший, с кем вы когда-либо выходили на поле?

    – Мне повезло играть с очень сильными игроками, и кого бы ни назвали из моих бывших партнеров, это будет звезда или как минимум добротный игрок. Если говорить про Месси, это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один.

    Многие говорят, что он бы не был таким великим, если бы выступал за другой клуб, но у меня другое мнение. В любой бы команде все бы пытались подтянуться к его уровню, а он бы продолжал творить историю.

    Но если выбирать кого-то одного, то я бы выбрал не Лео, а Андреса Иньесту. Даже я не мог сачкануть или не добежать после его паса. Все его действия на футбольном поле сверхгениальные.

    • Камерунец выступал за «Барсу» с 2004 по 2009 год.
    • С каталонцами Это'О выиграл восемь трофеев.

    Это′О: «Шатов мог добиться большего и уехать в суперклуб»

    Источник: «Известия»

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