Не ожидал от конте.. На зависть смахивает.. А вот успехи в ЛЧ что-то забыл сравнить.. Да и то КАКИМ образом и с какими рекорда и Ливер свое чемпионство выиграет, Конте и мечтать не мог..
Главный тренер «Интера» Антонио Конте вспомнил о периоде работы в Англии. Итальянец сравнил себя с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.
«В «Челси» я выиграл АПЛ в первый год, Кубок Англии – во второй.
Клопп ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже четыре года, а Гвардиола ничего не выиграл в свой первый сезон», – сказал Конте.
- «Челси» победил в АПЛ под руководством Конте в сезоне-2016/17.
- Сейчас тренер возглавляет «Интер», с которым занимает второе место в Серии А.