Главный тренер «Интера» Антонио Конте вспомнил о периоде работы в Англии. Итальянец сравнил себя с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

«В «Челси» я выиграл АПЛ в первый год, Кубок Англии – во второй.

Клопп ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже четыре года, а Гвардиола ничего не выиграл в свой первый сезон», – сказал Конте.