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    Конте: «Я взял АПЛ с «Челси» в первый год. Клопп ничего не выиграл за четыре года»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте вспомнил о периоде работы в Англии. Итальянец сравнил себя с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

    «В «Челси» я выиграл АПЛ в первый год, Кубок Англии – во второй.

    Клопп ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже четыре года, а Гвардиола ничего не выиграл в свой первый сезон», – сказал Конте.

    • «Челси» победил в АПЛ под руководством Конте в сезоне-2016/17.
    • Сейчас тренер возглавляет «Интер», с которым занимает второе место в Серии А.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6683

      mihail200606 18 минут назад

      Не ожидал от конте.. На зависть смахивает.. А вот успехи в ЛЧ что-то забыл сравнить.. Да и то КАКИМ образом и с какими рекорда и Ливер свое чемпионство выиграет, Конте и мечтать не мог..

      1
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      Рейтинг: +2241

      BlackMurder 1 час назад

      конте походу мож под чем-то был))конте брал лигу чемпионов?он вообще знает что это?

      0
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      Рейтинг: +499

      JI e x a 1 час назад

      Но в историю войдёт Клопп =)

      3
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      Рейтинг: +857

      FENIX-SL 2 часа назад

      действительно
      с теми вливаниями тогда было бы странно если не выиграл бы
      а клопп пришел в ливерпуль уровня нынешнего арсенала и сделал бомбически все

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1334

      Boeung777 2 часа назад

      Конте решил письками помериться? А Клопп то ещё и с яйцами.

      6
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